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Estadística del INE

Crece la natalidad en Córdoba, aunque el dato no remedia el reto demográfico de la provincia, que sigue perdiendo población

En lo que va de año 2026 hay 424 nuevos bebés, pero fallecieron 682 personas

Prueba del talón a un neonato del hospital San Juan de Dios de Córdoba, en imagen de archivo.

Prueba del talón a un neonato del hospital San Juan de Dios de Córdoba, en imagen de archivo. / A. J. González

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La provincia de Córdoba recupera levemente el pulso de la natalidad, aunque se trata aún de una cifra casi testimonial. En concreto, con datos del mes de abril recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, y difundidos por la agencia Europa Press, la provincia de Córdoba acumula 1.733 nacimientos en los cuatro primeros meses del año 2026, lo que supone un 1,88% más que en el mismo periodo del 2025. Mientras tanto, las defunciones también crecen, aunque menos porcentualmente, un 0,49% hasta las 2.866.

Como se puede comprobar, y pese a que el ritmo de nuevos bebés crece sensiblemente más que el de personas que fallecen, el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo, con 1.133 muertes más que nacimientos en lo que va de año. En el dato mensual, la dinámica es similar: en abril nacieron en la provincia de Córdoba 424 bebés y fallecieron 682 personas.

Andalucía tiene crecimiento vegetativo negativo: mueren más de los que nacen

A nivel andaluz, han nacido un total de 19.417 personas en el primer cuatrimestre del año, con una subida del 0,18% respecto al mismo ciclo del pasado año. Hay mayoría de varones respecto a mujeres, ya que fueron 10.123 los niños nacidos en la región y 9.294 las niñas. Mientras tanto, la cifra de fallecidos fue de 27.534 personas (un 2,14% más), por lo que, sin contar con las llegadas de extranjeros, Andalucía pierde población si se comparan los nuevos seres humanos y las personas que mueren; es decir, tiene crecimiento vegetativo negativo. En el dato mensual de abril, se registraron 4.796 nacimientos y 6.131 óbitos.

La mayoría de madres tienen entre 30 y 39 años

De estos nacimientos en nuestra comunidad autónoma, la mayor parte, 11.685, fueron de madres entre los 30 y los 39 años -en concreto, 6.355 tenían entre 30 y 34 años y 5.330 tenían entre 35 y 39 años-. Por su parte, 3.698 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 1.698.

Prueba del talón a un neonato del hospital San Juan de Dios de Córdoba, en imagen de archivo

Prueba del talón a un neonato del hospital San Juan de Dios de Córdoba, en imagen de archivo. / A. J. González

Por provincias, donde más bebés nacieron en abril fue en Sevilla, con 1.135 nacimientos (4.566 acumulado en lo que va de año, un -1,28% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 957 nacimientos (3.765 hasta abril, +0,09% respecto a 2025); Cádiz, con 651 (2.532 acumulados, -2,32%); Granada, con 525 nacimientos (2.188 acumulados, +0,18%); Almería, con 497 nacimientos (2.173 acumulados, +5,79%); Córdoba, con 424 nacimientos (1.733 acumulados, +1,88%); Jaén, con 316 nacimientos (1.299 acumulados, +1,47%) y, finalmente, Huelva, con 291 nacimientos (1.161 acumulados, -1,94%).

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En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en abril de 2026, hasta las 1.348 personas (6.268 en lo que va de año, un 1,75% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.166 defunciones (5.314 hasta abril, +4,39%); Cádiz, con 883 defunciones (3.931 acumuladas, -0,79%); Granada, con 688 fallecimientos en el mes (2.980 acumuladas, +1,30%); Córdoba, con 682 defunciones (2.866 en lo que va de año, +0,49%); Jaén, con 490 (2.323 hasta abril, -2,11%); Almería, con 456 defunciones (2.095 acumuladas, +8,94%) y Huelva, con 418 fallecimientos (1.757 en lo que va de año, +6,28% respecto a 2025).

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