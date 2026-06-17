Córdoba tendrá menos habitantes pero más hogares: uno de cada tres será de una sola persona en 2041.

Córdoba no solo perderá población en los próximos años, también cambiará de forma profunda su forma de vida. La provincia se encamina hacia un escenario con menos habitantes, menos jóvenes, menos población en edad laboral, más mayores y más hogares pequeños. Con todo ello, habrá menos vecinos, pero más casas habitadas, porque cada vez vivirá menos gente en cada hogar, según las proyecciones de población y de hogares que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Según estas proyecciones demográficas, Córdoba pasará de 772.707 habitantes en 2026 a 739.794 en 2041. La provincia perdería, por tanto, 32.913 habitantes en 15 años, un descenso del 4,3%. Sin embargo, en ese mismo periodo el número de hogares crecerá y pasará de 310.406 a 323.008, es decir, 12.602 hogares más, un aumento del 4,1%.

La explicación está en el tamaño de los hogares. En 2026, la media será de 2,46 personas por vivienda, mientras que en 2041 bajará a 2,26. Córdoba tendrá menos población, pero crecerán los hogares de una y dos personas y caerán con fuerza los hogares familiares de mayor tamaño.

Uno de cada tres hogares cordobeses estará ocupado por una sola persona

El cambio más visible se producirá en los hogares unipersonales. En 2026 habrá 86.075 hogares formados por una sola persona y en 2041 serán 105.349. En términos absolutos son 19.274 más, un crecimiento del 22,4%. Su peso sobre el total pasará del 27,7% al 32,6%. Dicho de otra forma: en 2041, prácticamente uno de cada tres hogares cordobeses estará ocupado por una sola persona. También aumentarán los hogares de dos miembros, que pasarán de 92.226 a 105.564. En conjunto, los hogares de una o dos personas representarán el 65,3% del total en 2041, frente al 57,4% previsto este 2026. Casi dos de cada tres hogares cordobeses estarán compuestos, por tanto, por una o dos personas.

La evolución contraria se dará en las viviendas con más miembros, porque los hogares de tres personas bajarán de 61.656 a 56.986, mientras que los de cuatro o más personas caerán de 70.449 a 55.109. En este último caso, la pérdida será de 15.340 hogares, un 21,8% menos. La provincia tendrá menos hogares familiares amplios y muchas más unidades pequeñas, una transformación directamente vinculada al envejecimiento, la baja natalidad, la viudedad o la emancipación tardía.

Menos jóvenes y una población más envejecida

En cuanto al envejecimiento, la población de 65 años o más pasará de 170.560 personas en 2026 a 231.968 en 2041, lo que se traduce en 61.408 mayores más, un incremento del 36%. Este grupo representará el 31,4% de la población provincial, frente al 22,1% de 2026. Es decir, casi uno de cada tres habitantes de Córdoba tendrá 65 años o más.

El crecimiento será especialmente intenso entre los mayores de 80 años, un grupo que pasará de 51.214 a 73.726 personas, con un aumento de más de 22.500 vecinos, un 44% más. Este dato anticipa una mayor presión sobre los servicios sanitarios, sociales y de dependencia, pero también sobre las políticas de vivienda, movilidad, cuidados y acompañamiento frente a la soledad no deseada.

Una pareja de personas mayores por las calles de Córdoba. / A. J. González

En el otro lado de la balanza, Córdoba perderá población joven. Los menores de 16 años pasarán de 106.394 a 88.588, una caída de 17.806 personas. La población de 16 a 29 años bajará de 118.377 a 97.705, lo que supone 20.672 jóvenes menos, un descenso del 17,5%, una evolución que seguramente tendrá impacto en el sistema educativo, la universidad, el mercado laboral y el relevo generacional. También disminuirá la población en edad laboral, porque la franja de 16 a 64 años pasará de 495.752 personas a 419.237, unos 76.515 menos, una caída del 15,4%.

Los extranjeros no compensan la pérdida de población

La población nacida en España bajará de 727.304 personas en 2026 a 670.067 en 2041, una pérdida de 57.237 habitantes. En cambio, la población nacida en el extranjero crecerá de 45.403 a 69.727, con 24.324 personas más. Los extranjeros pasarán a representar del 5,9% al 9,4% de la población total.

Este aumento de población nacida fuera amortiguará parte del descenso demográfico, pero no será suficiente para compensarlo, pues Córdoba perderá más población nacida en España de la que ganará nacida en el extranjero, aunque este grupo puede incluir también personas con nacionalidad española nacidas fuera del país.

Con todo ello, el saldo natural seguirá siendo negativo y la provincia registrará más defunciones que nacimientos durante todo el periodo analizado por el INE. En 2026 se prevén 5.532 nacimientos y 8.140 defunciones, lo que arroja un saldo natural de -2.609 personas. En 2040, los nacimientos bajarían a 5.258 y las defunciones subirían a 9.063, con un saldo natural de -3.805.

Colas de inmigrantes para a regularización masiva en Córdoba. / A. J. González

La inmigración exterior seguirá ayudando a compensar esa pérdida, aunque con menos fuerza. Las llegadas desde el extranjero pasarán de 6.509 en 2026 a 4.397 en 2040, mientras que las salidas al extranjero se mantendrán en torno a las 2.800. El saldo migratorio exterior seguirá siendo positivo, pero bajará de 3.657 personas a 1.520.

En los movimientos con el resto de España, Córdoba continuará perdiendo población, aunque menos que ahora. En 2026 llegarán a la provincia 8.434 personas procedentes de otras provincias y saldrán 9.945, con un saldo de -1.510. En 2040, las llegadas subirán a 9.287 y las salidas a 10.024, con un saldo negativo más reducido, de -737 personas.