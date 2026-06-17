Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento un plan de choque para pagar a tiempo a sus proveedores

El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha reclamado al gobierno municipal que cumpla los plazos legales de pago a proveedores y abone “en fecha” las facturas de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, con el objetivo de no “asfixiarlas económicamente”.

La coalición de izquierdas denuncia que el periodo medio de pago continúa fuera de los márgenes establecidos por la ley y advierte de que esta situación afecta de forma directa a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Por ello, exige la puesta en marcha de un “plan de choque inmediato” para corregir lo que considera una gestión económica marcada por “reiterados incumplimientos” en el abono de facturas.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

Hacemos Córdoba recuerda que la legislación fija un plazo máximo de 30 días para pagar a las empresas que prestan servicios o suministros a la Administración. En este sentido, la coalición alerta de que el propio Ayuntamiento ha llegado a verse afectado por planes económico-financieros derivados de estos incumplimientos.

Hacemos critica el marketing

El grupo municipal critica que el alcalde “vende una imagen de buena gestión y defensa del tejido empresarial”, mientras, según sostiene, acumula remanentes sin ejecutar y no cumple con una de sus obligaciones básicas: pagar en plazo a sus proveedores.

La formación considera además que existe un “agravio comparativo” entre las empresas que trabajan para el Ayuntamiento y otros gastos municipales. “A quien sí paga en tiempo y forma es a la interminable lista de asesores que tiene a su cargo”, denuncia Hacemos Córdoba, que subraya que las empresas proveedoras sí deben cumplir puntualmente con sus obligaciones fiscales, laborales y salariales.

La coalición vincula estos retrasos con lo que define como una mala gestión económica del equipo de gobierno, a la que suma la baja ejecución del presupuesto municipal. A su juicio, esta falta de ejecución impide que las inversiones previstas se traduzcan en mejoras reales para la ciudad.

En este punto, Hacemos Córdoba advierte de que la no materialización de las inversiones afecta directamente a los barrios y a la calidad de los servicios públicos, al quedar pendientes actuaciones ya contempladas en las cuentas municipales.

Para la coalición, esta situación evidencia una contradicción entre el discurso del gobierno local y su gestión diaria. Por ello, reclama “transparencia” y “medidas urgentes” para garantizar el cumplimiento de la Ley de Morosidad y una correcta administración de los recursos públicos.