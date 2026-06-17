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Economía

Córdoba bate récord de emprendimiento en 2026 con 506 empresas creadas

La creación de sociedades aumenta un 20% anual en la provincia, siguiendo la tendencia de Andalucía y de España

Polígono industrial de Las Quemadas, en Córdoba.

Polígono industrial de Las Quemadas, en Córdoba. / Lola Ruiz

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El tejido productivo ha vuelto a crecer en Córdoba durante 2026, con la constitución de 506 empresas hasta el pasado abril. Este resultado arroja un incremento del 20% anual y es, además, la cifra más alta de sociedades nuevas registrada desde el inicio de la serie estadística, en 2008. En aquel ejercicio, que fue el primero de la última gran crisis económica, los emprendedores impulsaron 537 proyectos durante el primer cuatrimestre del año en la provincia.

Entre enero y abril del pasado 2025 se formalizaron 423 empresas nuevas en Córdoba, lo que supuso un descenso del 12% respecto al año anterior. Ahora, el dinamismo empresarial ha vuelto a repuntar y lo hace siguiendo la tendencia de Andalucía y de España. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad autónoma ha contabilizado 8.261 sociedades nuevas en lo que va de año y estas son un 19% más en tasa interanual. A nivel nacional, las 50.172 firmas constituidas se traducen en un incremento del 20% anual.

Acerca del perfil de las empresas nuevas de la provincia, la estadística pone de relieve que todas son sociedades limitadas. En estos meses no se han registrado sociedades anónimas y tampoco otras formas jurídicas como las cooperativas. Los proyectos nuevos han recibido un total de 41,3 millones de euros, una cuantía que supera en un 62% los 25,4 millones de euros invertidos en el mismo periodo de 2025.

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Pese a esta tendencia positiva, también hay que reseñar el aumento de la pérdida de tejido productivo registrado en lo que va de 2026. Hasta el pasado abril, se disolvieron 173 sociedades en Córdoba y estas son un 37% más que el año pasado, cuando desaparecieron 126 empresas.

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