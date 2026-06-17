El tiempo
Córdoba alcanza los 38,6 grados antes del primer episodio de calor infernal
Se esperan máximas de hasta 43 grados entre finales de esta semana e inicios de la próxima
El aviso amarillo deja en Córdoba una máxima de 38,6 grados a la espera de varios días de calor extremo
El verano está a la vuelta de la esquina en el calendario, pero hace tiempo que se instaló de manera oficiosa en Córdoba. En el primero de los tres días que, por ahora, tiene señalados la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con aviso amarillo por altas temperaturas, la estación meteorológica del aeropuerto de la capital ha registrado este miércoles una máxima de 38,6 grados a las 17.30 horas y una mínima de 19,3 a las 7.00.
La capital ha marcado así la temperatura más alta de la provincia y la novena más elevada de España. En el resto del territorio cordobés, Villanueva de Córdoba ha alcanzado los 34,5 grados, Doña Mencía, los 35,3, dos décimas más que Priego de Córdoba; mientras que en La Rambla el mercurio ha subido hasta los 37,7 grados, la misma temperatura que en Fuente Palmera y una décima más que en Montoro.
Lo peor está por llegar
Sin embargo, este miércoles parece solo el inicio del primer episodio de calor extremo de la temporada en Córdoba. Por el momento, la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa para el jueves y el viernes, con máximas previstas de 39 grados y mínimas de 20.
El fin de semana se presenta aún más duro. Para el sábado y el domingo se esperan máximas de hasta 42 grados y mínimas que podrían alcanzar los 22. Además, no hay visos de una mejora inmediata, ya que hasta el próximo martes, último día para el que la Aemet ofrece previsión, se contemplan máximas de hasta 43 grados en Córdoba capital.
Cabe recordar que, por ahora, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado avisos más allá del viernes, ya que estos se van actualizando conforme se acerca la fecha.
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