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El Coliseo San Andrés será el único cine de verano abierto en Córdoba esta temporada

Los gestores de este espacio no han alcanzado un acuerdo con el propietario para el alquiler de los cines Fuenseca y Delicias

Un hombre camina junto al cine Coliseo San Andrés, el único que funcionará este verano en Córdoba.

Un hombre camina junto al cine Coliseo San Andrés, el único que funcionará este verano en Córdoba. / A. J. González

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Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El Coliseo San Andrés será previsiblemente el único cine de verano que abra en Córdoba esta temporada. La inauguración será el próximo jueves 25 de junio, aunque de momento no se ha decidido la película que se proyectará ese día. La apertura de este espacio será la única que se produzca en la capital cordobesa, después de que el propietario de los cines Fuenseca y Delicias haya confirmado este miércoles que no abrirá (el cine Olimpia ya se descartó hace semanas al no estar en condiciones óptimas) al no haber llegado a un acuerdo con los gestores del Coliseo San Andrés, que querían alquilarlos para proyectar cine en los tres espacios. "Las condiciones que ofrecía el otro empresario no eran buenas, no solo en lo económico, y además era un acuerdo para un año solo que no nos convencía", apuntan los gestores del Coliseo San Andrés.

Cine Coliseo San Andrés

De este modo, José Antonio Casado, gestor del Coliseo San Andrés, ha seguido adelante con la intención de abrir su sala, por lo que ha puesto a punto el espacio y ha hecho las pruebas de sonido e imagen correspondientes. Todo está listo en este espacio para dar comienzo a la temporada, que prevén sea especialmente buena por el alto número de películas de estreno infantiles que hay en cartera. Cabe recordar que los niños y las familias son el público principal de los cines de verano.

Espectadores disfrutan de una película en el Coliseo San Andrés.

Espectadores disfrutan de una película en el Coliseo San Andrés. / A. J. González

Además, el Coliseo San Andrés contará con otros atractivos en su oferta como el ambigú y con la posibilidad de reservar mesas desde casa. También dispone de venta de entradas por internet, lo que evita a los clientes tener que hacer colas y entrar al cine mostrando solo un qr.

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Varias personas acceden al cine Coliseo de San Andrés, en Córdoba. / A. J. González

Grandes estrenos infantiles

Entre los estrenos infantiles previstos están Toy Story esta misma semana; Los minios, 1 julio; Vaiana, 8 de julio; la nueva de Spiderman, sobre el 30 de julio; La patrulla canina, 7 de agosto; o Tadeo Jones, el 26 de agosto. Además, hay títulos taquilleros como Torrente, presidente, La asistenta, Supergirls o El diablo se viste de Prada. "Eso facilita mucho las cosas, porque el año pasado tuvimos que rebuscar títulos que habían pasado de puntillas y hasta cine independiente", recuerdan. El hecho de que no vaya a haber ningún otro cine de verano abierto este año les permitirá no tener que estar pendientes de la competencia, por lo que solo desean que no suban demasiado las temperaturas y que los cordobeses se animen a acudir al cine este verano.

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