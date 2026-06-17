El Colegio Ferroviario de Córdoba gana un premio Aula2030 por un proyecto sobre accesibilidad urbana

El alumnado de primero del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social del Colegio Ferroviario de Córdoba ha ganado el Premio Especial del Jurado en los Premios Aula2030, organizados por la Fundación CUCO, por el proyecto titulado ¿Es Córdoba una ciudad accesible?

La iniciativa, desarrollada principalmente dentro del módulo de Promoción de la Autonomía Personal, ha analizado la presencia de barreras arquitectónicas en distintos barrios de Córdoba y su impacto en la accesibilidad de personas con discapacidad y otros colectivos.

El proyecto ha combinado el trabajo de campo con una campaña de sensibilización en redes sociales. Según el centro educativo, el alumnado ha publicado cinco vídeos en Instagram que han superado las 20.000 visualizaciones.

Metodología de enseñanza

Desde el equipo docente del Colegio Ferroviario han explicado que este tipo de iniciativas forman parte de su metodología de trabajo. “En nuestro ciclo formativo, la metodología con la que enseñamos es lo que nos caracteriza; este tipo de proyectos son la base donde construimos el aprendizaje de nuestro alumnado”, han señalado.

El profesorado también ha defendido la importancia de que el alumnado trabaje sobre problemas reales de la ciudad. “Creemos que el alumnado no es el futuro, sino nuestro presente. Educamos para que sean agentes de cambio hoy; para ello, es necesario salir a la calle, analizar la realidad y actuar sobre ella”, han añadido.

El Colegio Ferroviario ha agradecido el reconocimiento al jurado de los Premios Aula2030 y ha destacado el papel del alumnado en el desarrollo del proyecto. El centro considera que este galardón respalda su apuesta por una enseñanza vinculada a la realidad social y al entorno urbano.