Los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia no abrirán este verano en Córdoba por "falta de licencia"

Los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia no proyectarán películas este verano. El propietario de estos espacios, Antonio Amil, ha explicado este miércoles que finalmente no ha llegado a un acuerdo con el gestor del cine Coliseo de San Andrés para abrir este verano al menos el Fuenseca y el Delicias. El principal impedimento es que a día de hoy estos espacios no tienen licencia de apertura y, según el empresario cordobés, "nunca la han tenido, y es difícil que alguna vez la tengan". De este modo, según el relato de Amil (este periódico está a la espera de conocer la versión de la Gerencia de Urbanismo), los cines de verano habrían abierto en Córdoba durante tiempo inmemorial sin licencia de actividad y él mismo desde que los administra hace ahora dos años habría abierto en precario.

En este sentido, el empresario dice que lleva dos años tratando para que la Gerencia de Urbanismo les conceda licencia, aunque hay otros resquiscios legales que impiden que esto ocurra: por un lado, que los cines de verano también incumplirían el decreto de emisión de ruidos de la Junta de Andalucía y, por otro, que no podrían obtener licencia al tener un aforo superior a los 500 metros y ninguna plaza de aparcamiento. "No se puede proyectar cine como dijo el mismo (Miguel Ángel) Torrico", presidente de Urbanismo, ha asegurado Antonio Amil hoy.

El empresario Antonio Amil, en el cine de verano Fuenseca, que no abrirá esta temporada estival. / A. J. González

En este escenario, al que hay que sumar las pérdidas de la pasada temporada, el empresario no estaría dispuesto a abrir de nuevo en precario asumiendo posibles eventualidades y riesgos. Ni él, ni el gestor del Coliseo San Andrés que inicialmente sí podría abrir su espacio al contar con licencia.

El culebrón de los cines de verano

Además de despejar la incógnita de si habría proyecciones este verano, los cines históricos han sido noticia esta semana por la oferta del Ayuntamiento de Córdoba de aquirir los recintos del Fuenseca, Delicias y Olimpia. El gobierno municipal ha ofrecido 300.000 euros al dueño de los cines, Antonio Amil, que los adquirió por esa misma cifra a los herederos de Martín Cañuelo. El empresario ya dijo que esa cantidad era insuficiente porque no contemplaba las mejoras realizadas en este tiempo, y añadió que había recibido dos ofertas de 800.000 y 850.000 euros en fechas recientes. También dijo que no vendería a quien no garantizara que mantendría la exhibicación cinematográfica.

El cine Fuenseca es uno de los que no abrirá este verano. / A. J. González

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, aseguró el lunes que el Ayuntamiento no iba a entrar en una puja con el propietario y recordó que es la administración local la que debe validar o no el cambio de usos que solicita el empresario para, entre otros proyectos, dar contenido cultural a estos enclaves todo el año y construir aparcamientos en el subsuelo de los mismos.