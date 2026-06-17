Educación
La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba celebra sus 20 años con un simposio internacional
La UCO reúne a expertos iberoamericanos en mediación en un encuentro centrado en el diálogo, la cooperación académica y el proyecto ‘Ciudades de Paz’
La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba conmemora sus dos décadas de trayectoria con la celebración del simposio internacional ‘La paz desde la paz’, un encuentro con el que vuelve a reivindicar el valor del diálogo y la mediación en un contexto internacional marcado por conflictos de distinta naturaleza.
La cita reúne en Córdoba a especialistas del ámbito iberoamericano en resolución de conflictos y mediación, con quienes la cátedra ha venido desarrollando durante años distintas líneas de investigación y docencia. El simposio arrancó este lunes en la Universidad de Córdoba, coincidiendo con la investidura como doctor honoris causa del catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity, y se plantea como un espacio de trabajo para compartir experiencias, exponer proyectos en marcha y abrir nuevas vías de colaboración.
Una jornada cultural que se desarrollará en Montilla
La programación continuará con una jornada cultural que se desarrollará en Montilla, con la colaboración del Ayuntamiento, y que incluirá la visita a distintos espacios vinculados al mundo iberoamericano. El encuentro concluirá con una reunión en la Casa del Inca Garcilaso.
Uno de los ejes del simposio será el proyecto ‘Ciudades de paz’, en torno al cual ya se han publicado cuatro monografías conjuntas. Esta iniciativa reúne aportaciones interdisciplinares e internacionales para reflexionar sobre la construcción de la paz en contextos urbanos contemporáneos, marcados por la polarización, la fragilidad institucional y la crisis de confianza social.
Manuel Torres coordina la Cátedra Unesco
El encuentro está coordinado por el director de la Cátedra Unesco, Manuel Torres, y cuenta con la participación de representantes de distintas universidades e instituciones internacionales. Desde la Universidad Autónoma de Nuevo León participan el director de Cultura de Paz, Francisco Gorjón; el secretario general, Mario Garza; el decano de la Facultad de Derecho y Criminología, David Castillo; y la investigadora Karla Sáenz. También asisten el rector del campus Txapala de la Universidad de Guadalajara, Gerardo Mejía, y la decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México, Leticia Cano.
Desde Ecuador participan el canciller de la Universidad Católica de Cuenca, Enrique Pozo, y el profesor Felipe Mejía. De Colombia asisten la vicerrectora Ana Consuegra y el decano de la Facultad de Derecho Porfirio Bayuelos, ambos de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.
El simposio cuenta además con la presencia del experto en mediación Carlo Pilia, de la Universidad de Cagliari (Italia), y de Adriano Rodrigues, en representación del Foro de Universidades de la Paz, con sede en Brasil y del que forman parte más de un centenar de universidades iberoamericanas.
Cátedra de Resolución de Conflictos de la UCO
La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos fue impulsada por la Universidad de Córdoba en 2006 con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Desde entonces se ha consolidado como un espacio de referencia para el análisis, la investigación y la gestión de conflictos en distintos ámbitos, dirigido a perfiles profesionales muy diversos, desde personal diplomático y juristas hasta organizaciones no gubernamentales, expertos en medio ambiente, responsables institucionales o especialistas en sociología, psicología y pedagogía.
A lo largo de estos veinte años, la Cátedra ha tejido una amplia red de colaboración internacional con proyectos y alianzas en el ámbito mediterráneo, Oriente Medio, América Latina y Norteamérica, consolidando a la Universidad de Córdoba como un punto de encuentro para la reflexión académica y práctica sobre la paz.
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