El Ayuntamiento de Córdoba modifica el tribunal para la selección de 70 plazas de Policía Local

El Ayuntamiento de Córdoba ha modificado la composición del tribunal calificador del proceso selectivo para cubrir 70 plazas de Policía Local incluidas en las ofertas de empleo público de 2019, 2020 y 2021. De ellas, 57 corresponden al sistema de oposición en turno libre y 13 al concurso de méritos por turno de movilidad horizontal., pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, dotada con las retribuciones correspondiente al subgrupo C1. Las bases de esta convocatoria se publicaron en enero del 2023, por lo que acumulan ya años de retraso.

El cambio ha sido aprobado por la teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral , Cintia Bustos, y publicado este miércoles en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La modificación se produce tras la jubilación del presidente y de su suplente, que habían sido designados en diciembre de 2023.

Policía Local en uno de los accesos al Puente Romano, durante el temporal de tormentas de comienzos del año. / A.J. González

Con la nueva resolución, el presidente del tribunal será Mariano Martínez, intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba, mientras que Miguel Ángel Aguilera, inspector de la Policía Local, actuará como suplente.

Composición del jurado

Como vocales titulares han sido designados María Pérez, subdirectora general del Área de Seguridad, SEIS y Recursos Humanos; Emilio Muñoz, teniente coronel de la Guardia Civil; Jorge Baena, oficial del SEIS; y Pablo González, jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba. Sus respectivos suplentes serán Daniel Muñoz, jefe del SEIS; Joaquín Sama, adjunto al titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local; Jesús Paniagua, subdirector general de Inclusión y Accesibilidad; y Rogelia M. Luque, inspectora jefa del Grupo I del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba.

La secretaría del tribunal corresponderá a José Alberto Alcántara, titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, con Antonio J. Elías López-Arza, subdirector general de Turismo, como suplente.