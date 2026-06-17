Ocio estival
El Ayuntamiento de Córdoba justifica la denegación de la licencia para abrir los cines de verano en las denuncias vecinales
El gobierno local defiende que el decreto de la Junta que entró en vigor hace un año no permite otorgar el permiso de actividad si no se adaptan estos espacios a la normativa contra el ruido
El Ayuntamiento de Córdoba justifica la denegación de la licencia de actividad para los cines de verano en las denuncias vecinales. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha explicado este miércoles los motivos por los que los recintos Fuenseca, Delicias y Olimpia carecen de permiso para desarrollar su actividad después de que el empresario propietario de los mismos, Antonio Amil, desvelara sus planes sobre los mismos. Durante la mañana de este miércoles, Amil aseguró que los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia no proyectarán películas este verano porque no ha llegado a un acuerdo con el gestor del Coliseo San Andrés para alquilarle dos de ellos y porque carecen de licencia, que, por otro lado, "nunca han tenido".
Torrico ha reconocido que, "efectivamente", estos recintos "nunca han tenido" ese permiso por dos razones fundamentales. Por un lado, y en palabra del concejal, porque "no era una actividad permanente" y, por otro, porque es "una actividad que ha estado pacíficamente tolerada". Sin embargo, a partir de marzo de 2025 hubo un cambio. En ese momento, y según ha recordado, la Junta de Andalucía publicó el decreto 50/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la preservación de la calidad acústica en Andalucía, que entró en vigor el 24 de marzo.
El criterio seguido con los cines de verano
Para la aplicación de ese decreto, el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido el criterio seguido en otras ciudades como Sevilla y Málaga, es decir, "las instalaciones preexistentes, siempre y cuando no hubiera denuncia, se considera que están cumpliendo con la normativa de ruido". En cambio, añade Torrico, "a las actividades nuevas, o las que tengan denuncia, se les exige el cumplimiento de esa normativa".
Después de entrar en vigor esta normativa de la Junta, aclara el responsable de Urbanismo, "en verano de 2025, no hubo ningún problema, por eso pudieron estar abiertos los cines, pero luego hubo denuncias, sobre todo en el Fuenseca, sobre el ruido que producen estos espacios". El máximo responsable de Urbanismo ha explicado que todo esto ha derivado en que cuando Amil ha solicitado "la licencia de actividad, le hemos dicho que no podemos concedérsela hasta que no cumpla con la normativa acústica". Torrico aclara que la denuncia se produjo a finales del año pasado.
Las medidas que se deben tomar
Para cumplir esa normativa de la Junta, el empresario tendría que realizar, entre otras medidas, estudios acústicos, ajustar el volumen, modificar la orientación de los altavoces, instalar pantallas acústicas y cumplir con una distancia concreta en relación a las viviendas. "Si cumpliera esos parámetros y tuvieran un estudio acústico donde se certifique que no superan los 70 decibelios, se le podría conceder la licencia de actividad", concluye.
En el caso del Coliseo San Andrés, que si abrirá este verano, la situación es la misma, pero con la diferencia de que no hay denuncia, por lo que, según asegura Torrico, "aunque no tenga todos estos requisitos, sí puede abrir".
El PSOE lamenta la "negligencia y la irresponsabilidad" del gobierno local
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha lamentado este miércoles que "la negligencia y la irresponsabilidad del gobierno de Bellido acaban definitivamente con los cines de verano en la ciudad", porque, a su juicio, "el nuevo propietario no va a dejar de presionar para que se le permita rentabilizar sus solares con aparcamientos y, como es algo que no se puede autorizar, los cines de verano dejarán de funcionar".
Según recoge Europa Press, el concejal ha manifestado que "probablemente ni este año, ni el que viene, los cines de verano de la ciudad vuelvan a funcionar", después de que "el Consistorio no ha ejercido su derecho de tanteo y retracto para adquirir los tres cines de verano: Fuenseca, Olimpia y Delicias", mientras que "el nuevo propietario no tiene especial interés en que funcionen como cines de verano".
En palabras del edil, "en realidad lo que le interesa es un negocio bastante más lucrativo, que es el de aparcamientos", pero ha avisado de que "eso es imposible", dado que "no se puede permitir conforme al Plan General de Ordenación Urbana vigente, ni al Plan Especial del Casco Histórico", al estar destinados esos solares "a uso social y deportivo".
Por tanto, ha subrayado que "ante la exigencia y la presión de un imposible, la respuesta es que no volverán a funcionar los solares como cine de verano", algo que, según ha remarcado Hurtado, "es debido a la negligente e irresponsable gestión de Bellido de no haber adquirido los cines de verano y haber garantizado la programación a través del IMAE y en colaboración con la Filmoteca de Andalucía".
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