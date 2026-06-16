La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La ampliación de los viajes estivales para mayores, el estreno del Córdoba CF en el mercado de fichajes y la llegada de la primera ola de calor del verano centran algunos de los contenidos más destacados de la actualidad cordobesa
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Los viajes gratuitos a la playa para personas mayores impulsados por el Ayuntamiento de Córdoba, que este verano amplían plazas para ayudar a combatir las altas temperaturas y la soledad no deseada, abren nuestro boletín de este martes. También informamos del primer movimiento del Córdoba CF en el mercado de fichajes con la incorporación del lateral izquierdo Dani Tasende. Además, repasamos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que ya pone fecha a la primera ola de calor del verano y anticipa jornadas que podrían alcanzar los 44 grados en la capital cordobesa.
- Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores: "La idea es que palien las altas temperaturas y la soledad"
- El Córdoba CF abre el mercado de fichajes con la incorporación del lateral Dani Tasende
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días con 44 grados
Además, destacamos estas otras noticias:
Sucesos y Tribunales
- Séptima sesión del juicio: Carlos González admite que siguió mandando en el Córdoba CF tras dejar la presidencia
- En libertad y con prohibición de regresar a Puente Genil el investigado por el atropello mortal a una joven en 2024
Córdoba ciudad
- SEGURIDAD | Guías, comerciantes y vecinos alertan del aumento de carteristas en la Judería y la Policía Nacional sostiene que hay menos casos
- URBANISMO | Córdoba tendrá un hostel en la plaza de Colón: Urbanismo concede licencia para la construcción de un alojamiento 'low cost'
- MOVILIDAD | Los autobuses de Aucorsa ya permiten pagar el billete con tarjeta bancaria y móvil en Córdoba
- PATRIMONIO | El Alcázar de Córdoba abre sus jardines y encara la recta final de las obras con la vista puesta en noviembre
- Aucorsa, Sadeco, taxistas... Córdoba suma "miles de ojos" a la búsqueda de desaparecidos
Provincia
- La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
- Villanueva del Duque vuelve al mapa minero: una empresa explorará vetas abandonadas con una innovadora tecnología
- La Diputación suma 17 bomberos-conductores para reforzar los 11 parques provinciales durante el verano
Deportes
- José García Román seguirá al frente del Córdoba Futsal: «Soy presidente mientras mi mujer no diga lo contrario»
- Tercer paso por quirófano para Fomeyem: el Córdoba CF actualiza su complejo proceso médico
- El Córdoba CF apunta a un doble refuerzo desde Lezama: Ibai Sanz y Eder García, en el radar blanquiverde
- El refugio climático de Andalucía está a dos horas de Córdoba: 21 grados de media en pleno agosto
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: 'Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal