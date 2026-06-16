Los viajes gratuitos a la playa para personas mayores impulsados por el Ayuntamiento de Córdoba, que este verano amplían plazas para ayudar a combatir las altas temperaturas y la soledad no deseada, abren nuestro boletín de este martes. También informamos del primer movimiento del Córdoba CF en el mercado de fichajes con la incorporación del lateral izquierdo Dani Tasende. Además, repasamos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que ya pone fecha a la primera ola de calor del verano y anticipa jornadas que podrían alcanzar los 44 grados en la capital cordobesa.

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