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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La ampliación de los viajes estivales para mayores, el estreno del Córdoba CF en el mercado de fichajes y la llegada de la primera ola de calor del verano centran algunos de los contenidos más destacados de la actualidad cordobesa

Viaje de mayores a una de las playas de la Costa del Sol, al que acudió a la concejala Eva Contador, el año pasado.

Viaje de mayores a una de las playas de la Costa del Sol, al que acudió a la concejala Eva Contador, el año pasado. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los viajes gratuitos a la playa para personas mayores impulsados por el Ayuntamiento de Córdoba, que este verano amplían plazas para ayudar a combatir las altas temperaturas y la soledad no deseada, abren nuestro boletín de este martes. También informamos del primer movimiento del Córdoba CF en el mercado de fichajes con la incorporación del lateral izquierdo Dani Tasende. Además, repasamos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que ya pone fecha a la primera ola de calor del verano y anticipa jornadas que podrían alcanzar los 44 grados en la capital cordobesa.

Además, destacamos estas otras noticias:

Sucesos y Tribunales

Córdoba ciudad

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