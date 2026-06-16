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La actualidad del martes 16 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La evolución del empleo joven en Córdoba, la avalancha de candidaturas para la nueva planta de Aviserrano en La Carlota y los cambios anunciados por el Córdoba CF en su campaña de abonados protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la jornada

Un joven trabajando en un bar de Córdoba.

Un joven trabajando en un bar de Córdoba. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La mejora del empleo juvenil en la provincia, que registra cifras récord de afiliación y una caída del paro del 63% respecto a 2013, abre nuestro boletín de este martes. También informamos del enorme interés generado por la nueva fábrica de la compañía cárnica Aviserrano en La Carlota, que ha recibido cerca de 10.000 currículums para optar a sus futuros puestos de trabajo. Además, analizamos las novedades de la campaña de abonados del Córdoba CF, que contempla la ampliación de El Arcángel, nuevas medidas para la grada de animación y una ligera subida de precios para la próxima temporada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Sucesos y Tribunales

Córdoba ciudad

Provincia

Córdoba CF

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