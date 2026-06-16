La mejora del empleo juvenil en la provincia, que registra cifras récord de afiliación y una caída del paro del 63% respecto a 2013, abre nuestro boletín de este martes. También informamos del enorme interés generado por la nueva fábrica de la compañía cárnica Aviserrano en La Carlota, que ha recibido cerca de 10.000 currículums para optar a sus futuros puestos de trabajo. Además, analizamos las novedades de la campaña de abonados del Córdoba CF, que contempla la ampliación de El Arcángel, nuevas medidas para la grada de animación y una ligera subida de precios para la próxima temporada.

Además, destacamos estas otras noticias:

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