¿Eres soltero y quieres comprar un estudio en Córdoba? No te lo plantees si no tienes esta cantidad ahorrada previamente

Si eres soltero y quieres comprarte una vivienda en Córdoba, debes tener en cuenta que, antes de plantearte esta operación, debes tener una buena cantidad de ahorros para afrontar el coste de la entrada. Este primer pago, de alrededor del 30% del precio del inmueble, se desglosa en un 20% que no cubre, normalmente, el banco con su hipoteca, más un 10% extra para pagar otros gastos, como la inmobiliaria, la tasación, la gestoría o la notaría.

De este modo, si un single cordobés quiere comprarse un estudio para vivir como propietario, debe tener ahorrados 30.000 euros, en el caso de la capital, y 29.670 euros, en la media provincial; cifras que se extraen de un estudio publicado este martes por el portal inmobiliario Idealista. Una vivienda de estas dimensiones tiene un precio estimado de 100.000 euros en Córdoba y de 98.900 en la provincia, por lo que una cuota hipotecaria oscilaría entre los 326 y los 329 euros, asumible para una persona con unos ingresos mínimos que oscilen entre los 13.040 y los 13.160 euros al año. En concreto, el esfuerzo sobre los ingresos netos ascendería al 30%, que suele ser el límite marcado por las entidades financieras a la hora de conceder la hipoteca.

Para el alquiler, la cosa se complica más: debes llegar a 23.800 euros

Distinta es la situación del soltero o de la soltera que quieran alquilarse un estudio como primera forma de emancipación del hogar familiar. En este caso, el ahorro previo no debe ser tan elevado, solo para el pago de la fianza y del primer mes, pero la renta mensual sube ostensiblemente por encima del precio de una cuota hipotecaria para un inmueble similar. En la capital, un estudio se alquila, de media, por 595 euros, mientras que en la provincia el coste asciende a la misma cantidad, según este estudio de Idealista. Por ello, un single cordobés debe ganar al menos 23.800 euros para permitirse alquilar un estudio sin que el esfuerzo sea excesivo y le limite en sus actividades económicas cotidianas.

A nivel nacional, las cifras son aún más altas: deben ahorrar 34.000 euros

La conclusión está clara: el acceso a la vivienda es más complicado en el caso de las personas solas. Los ingresos netos necesarios para comprar un estudio a nivel nacional, de hecho, son muy superiores a los exigidos para los cordobeses: un mínimo de 20.920 euros. Con estos ingresos netos el single podría hacer frente al pago de los 523 euros que serían suficientes para pagar una cuota hipotecaria de un estudio medio en España, cuyo precio se sitúa en 159.000 euros. Además de hacer frente a esta cuota, debería aportar un total de 47.700 euros ahorrados previamente, que serían necesarios como aportación del 20% del valor no financiado y el 10% aproximado de gastos e impuestos.

Una trabajadora coloca unos anuncios en una inmobiliaria cordobesa. / A. J. González / CÓRDOBA

Por el contrario, en el caso de decantarse por alquilar un estudio, los ingresos necesarios se elevarían hasta los 34.000 euros netos anuales, que serían necesarios para pagar los 850 euros mensuales que cuesta arrendar una vivienda de un único espacio en España sin superar el 30% de los ingresos recomendado por los expertos.

Lideran la estadística Madrid, Palma de Mallorca y Bibao

En cualquier caso, los ingresos netos necesarios varían también en función del mercado que se analice, en relación al precio de la vivienda en cada uno de ellos. En la mayoría de capitales los ingresos netos necesarios para comprar o alquilar un estudio son más elevados que en la provincia. En compra, la ciudad donde más debe ingresar una persona es Madrid, donde debe ganar 32.600 euros limpios, además de pagar la entrada, la única ciudad junto a Palma de Mallorca (32.280 euros) y Bilbao (31.600 euros) que supera la barrera de los 30.000 euros netos.

Les siguen Valencia (28.960 euros), A Coruña (28.320 euros), Cádiz (27.640 euros), Girona (27.400 euros), Las Palmas de Gran Canaria (26.320 euros), Santander (26.200 euros) y Málaga (26.080 euros). Por encima de los 25.000 euros netos de nómina anual están las ciudades Pamplona (25.360 euros), San Sebastián (25.040 euros) y Santa Cruz de Tenerife (25.040 euros).

Una joven mira los anuncios de una inmobiliaria de Córdoba. / Pablo Cabrera

Guadalajara, por su parte, es la que menos ingresos exige para comprar un estudio, ya que solo es necesario ganar 10.120 euros netos para poder acceder a la financiación, si se dispone de la entrada. Le siguen Ciudad Real (10.520 euros) y Huesca (10.680 euros). El bajo volumen de estudios en venta o alquiler durante el primer trimestre ha provocado que en algunos mercados no haya sido posible realizar los cálculos.

Para alquilar un estudio en Barcelona debes ganar más de 44.000 euros 'limpios'

En el caso de querer alquilar un estudio, una persona sola en Barcelona, Madrid y Palma debería ingresar 44.000 euros netos al año, mientras que en Valencia (42.000 euros), San Sebastián y Vitoria (35.000 euros en ambos casos) esa cifra es algo menor. Por debajo encontramos los casos de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga (34.000 euros en las 3 ciudades).

En Ciudad Real, por su parte, una persona sola debería ganar 18.000 euros netos para poder alquilar un estudio, mientras que en Cáceres subiría hasta los 19.000 euros netos.

Por provincias: Sevilla escala a la zona alta y se acerca a Málaga en esfuerzo

Entre las provincias, Baleares es la que exige una mayor nómina para comprar un estudio, ya que alcanza los 31.920 euros netos, sin olvidar la necesidad de aportar el 30% del valor como entrada. Le siguen las provincias de Madrid (30.480 euros), Vizcaya (27.000 euros), Las Palmas (25.800 euros), Guipúzcoa (25.040 euros), Santa Cruz de Tenerife (25.040 euros) y Navarra (23.960 euros). Por encima de los 20.000 euros también se encuentran Málaga (23.720 euros), Sevilla (22.400 euros), Valencia (22.040 euros), Pontevedra (20.800 euros), Lleida (20.520 euros) y Barcelona (20.400 euros).

Nuevas viviendas en Huerta de Santa Isabel. / A. J. González

Segovia, por su parte, es la provincia donde menos debe ganar un single para acceder a la compra de un estudio: solo 6.600 euros netos anuales. Por debajo de los 10.000 euros están Ciudad Real (9.600 euros), León (9.680 euros) y Cáceres (9.880 euros).

En el caso de querer alquilar un estudio cumpliendo con la regla del 30%, los ingresos netos necesarios son más elevados en todas las provincias, siendo Baleares donde es necesario contar con una nómina más abultada: 44.000 euros netos anuales para alquilar un estudio. Le siguen Barcelona (40.000 euros) y Valencia (39.000 euros). Ciudad Real y Ávila son donde menos debe ganar una persona sola para poder acceder a un estudio en alquiler, con 17.000 euros en cada provincia.