Transportes
Socibus refuerza en verano sus conexiones entre Córdoba y la costa gaditana con 70 expediciones semanales
La compañía amplía su oferta para atender el aumento de desplazamientos hacia destinos como Cádiz, Jerez, El Puerto o Tarifa y mantiene también sus enlaces con Huelva y el litoral occidental andaluz
La compañía Socibus ha reforzado este verano su oferta de transporte entre Córdoba y la provincia de Cádiz, con un total de 70 expediciones semanales para atender el incremento de movilidad habitual de los meses estivales entre el interior de Andalucía y la costa.
Según ha informado la empresa, este aumento de frecuencias busca ofrecer una mayor flexibilidad horaria y dar respuesta a la demanda de usuarios que se desplazan por motivos vacacionales, familiares o de ocio durante la temporada de verano.
Más conexiones con la costa gaditana
A través de este refuerzo, los viajeros podrán acceder con mayor facilidad a algunos de los destinos más demandados de la provincia de Cádiz, entre ellos la capital gaditana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o Tarifa.
La compañía destaca que esta ampliación del servicio pretende facilitar los desplazamientos de miles de viajeros que cada año eligen la costa gaditana como destino estival.
Descuentos del programa Verano Joven
Socibus recuerda además que este verano vuelve a estar operativo el programa Verano Joven, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que permitirá a los jóvenes de entre 18 y 30 años beneficiarse de descuentos en sus desplazamientos.
La medida persigue facilitar viajes más económicos durante el periodo vacacional y fomentar al mismo tiempo el uso del transporte colectivo y la movilidad sostenible.
También conexiones con Huelva
Junto a las rutas con Cádiz, Socibus mantiene también una oferta destacada de servicios entre Córdoba y la costa de Huelva.
La empresa conecta diariamente la capital cordobesa con Huelva y con algunos de los principales destinos turísticos del litoral occidental andaluz, realizando paradas en localidades como Lepe, Islantilla, Isla Cristina y Ayamonte.
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