El rabo de toro cordobés busca corona en un concurso entre restaurantes y tabernas

El rabo de toro cordobés quiere reforzar su lugar en el mapa gastronómico con dos movimientos de peso: la puesta en marcha del tercer Concurso Profesional de Guiso de Rabo de Toro Cordobés y la proclamación del 27 de noviembre como Día Internacional del Rabo de Toro Cordobés.

La Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés ha anunciado este martes en Córdoba el lanzamiento oficial de este certamen, que reunirá a restaurantes y tabernas de la ciudad para medir su dominio en la elaboración de una de las recetas más reconocibles de la cocina cordobesa.

Fecha, inscripción, horarios y participantes confirmados

El concurso se desarrollará del 22 al 26 de junio de 2026, con el plazo de inscripción abierto hasta el 19 de junio. La evaluación del jurado tendrá lugar entre las 14.00 y las 15.30 horas, según la información facilitada por la organización.

Entre los participantes confirmados figuran establecimientos como Turruñuelos, El Burladero y Bodegas Campos, junto a otros restaurantes y tabernas cordobesas que competirán por situarse como referentes en la preparación del guiso.

El jurado estará compuesto por expertos en gastronomía, que valorarán aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad dentro de la tradición y el respeto a las técnicas culinarias asociadas a este plato. La cofradía subraya que el objetivo es mantener unos estándares de calidad elevados y garantizar que las propuestas participantes reflejen la tradición culinaria cordobesa.

Los ganadores recibirán distintivos de reconocimiento, con los que podrán reforzar su proyección como establecimientos destacados en la elaboración del rabo de toro cordobés. La entrega de premios se celebrará el 30 de junio en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Córdoba, en un acto con respaldo institucional.

Un día internacional

Noticias relacionadas

De forma paralela, la proclamación del 27 de noviembre como Día Internacional del Rabo de Toro Cordobés pretende consolidar la dimensión exterior de este plato y reforzar su identificación con Córdoba, tanto en el ámbito turístico como gastronómico.