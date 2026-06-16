El PSOE vaticina el “fin de ciclo” del gobierno de Bellido y le acusa de paralizar Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, considera que los tres años de mandato evidencian "el fin de ciclo de José María Bellido y de su gobierno, con un equipo agotado e incapaz de afrontar los desafíos de la ciudad ni de hacer realidad los múltiples anuncios hechos en los últimos años". Cuando se cumplen tres años de la investidura del alcalde de Córdoba, José María Bellido, el socialista ha hecho balance retratando al alcalde como un político "más interesado en la política nacional y autonómico" que en la gestión local, y "obsesionado con las fotos y los vídeos propagandísticos", que ocupa la Alcaldía "por inercia". El portavoz del PSOE ha deseado que el año que viene, cuando se celebren las elecciones municipales, Córdoba vote cambio y apueste por un nuevo equipo "con la fuerza, compromiso, frescura y ganas que le faltan a Bellido".

Desafíos pendientes

Acompañado por los concejales Carmen González, José Antonio Romero, Joaquín Dobladez y Alicia Moya, el portavoz del grupo municipal socialista ha señalado una decena de desafíos que a su juicio tiene por delante el alcalde de la ciudad. Así, entre los retos, Hurtado se ha referido a la escasez de vivienda en Córdoba, fruto de la proliferación de apartamentos turísticos y de las "cero promociones" puestas en marcha por Vimcorsa, "que no ha construido ni una vivienda" y solo tiene en proyecto la construcción de 30 vpo en el Campo de la Verdad a 200.000 euros, ha dicho.

Antonio Hurtado y Carmen González, en el salón de plenos. / AJ González / COR

Por otro lado, ha señalado el desafío de la limpieza en la ciudad: "Córdoba está cada día más sucia", ha señalado Hurtado para criticar la recogida de basura "inadmisible", los contenedores "no adecuados" y la escasez de camiones para su recogida, "y una empresa como Sadeco que va camino de la privatización subiendo, eso sí, tres veces las tasas de basura".

152 millones en el banco

Hurtado ha señalado como tercer desafío la morosidad del Ayuntamiento de Córdoba, que a pesar de tener 152 millones en el banco solo del Ayuntamiento (250 millones si se suman las empresas), tiene 61 millones de euros pendientes de pago. En esta línea, el edil ha denunciado que el PP no cumple con el periodo medio de pago a proveedores de 30 días, y ha lamentado que por culpa de esta circunstancia se paran obras en la ciudad o les deba dinero a sus empleados municipales "por falta de capacidad de gestión".

El alcalde habla con los portavoces de PSOE, Antonio Hurtado, y Hacemos, Juan Hidalgo, en el salón de plenos. / Manuel Murillo

En otro orden de cosas, el concejal del PSOE ha afeado el incumplimiento de Bellido de algunas de sus promesas electorales estrellas, como la construcción de cinco parkings, "los prometió en 2019 y no ha hecho ninguno"; o la mejora o creación de cinco instalaciones deportivas: Pabellón de la Juventud, Villarrubia, Córdoba Arena (no tiene ya ni presupuesto), San Eulogio, la piscina de 50 metros.

Además, los socialistas suman al debe de Bellido haber perdido "la oportunidad histórica" de adquirir los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia por 300.000 euros, y haber "perdido" 21 millones de fondos europeos, "con uno me habría ido yo a mi casa", ha dicho Hurtado.

Finalmente, ha recordado el atasco del padrón, con 12.000 solicitudes pendientes del empadronamiento, y su "escasa" gestión en materia de medioambiente y lucha contra el cambio climático.

La tabla de salvación de Bellido es Pedro Sánchez

Por último, Hurtado asegura que la tabla de salvación de Bellido es Pedro Sánchez porque todos los índices de los que puede presumir o las mejoras y proyectos de ciudad se deben, según el PSOE, a la acción del Gobierno central: "Bellido dirá que se ha creado empleo, mentira, se está creando empleo en España; que el turismo está en máximos históricos, mentira, está pasando en toda España porque es país refugio por los conflictos internacionales".

Asimismo, ha citado proyectos impulsados por Sánchez como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), el aeropuerto, la nueva biblioteca o la nueva comisaría de Policía Nacional. "La tabla de salvación de Bellido se llama Pedro Sánchez. Bellido estaría ahogado si hubiera estado Rajoy", ha concluido diciendo.