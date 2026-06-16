El maltrato a la vejez apenas llega a los juzgados de Córdoba: "Los mayores se inmolan"

"Los mayores se inmolan". La frase, pronunciada por el fiscal delegado de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, durante una jornada organizada por Cruz Roja en Córdoba, resume una realidad incómoda: la mayoría de los casos de maltrato a personas mayores nunca llegan a denunciarse.

Con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja ha reunido este martes en Córdoba a representantes del ámbito social, policial, jurídico y notarial para reflexionar sobre una problemática que permanece oculta pese al progresivo envejecimiento de la población. La presidenta de Cruz Roja Córdoba, Cándida Ruiz, ha recordado que el maltrato existe y que, además, suele producirse donde menos debería. "Muchas veces ocurre en lugares donde tendría que reinar el cariño y el respeto", ha expresado.

Formas mucho más sutiles y normalizadas que no salen en las estadísticas

Cuando se habla de maltrato a las personas mayores, la imagen suele asociarse a agresiones físicas o insultos. Sin embargo, los especialistas advierten de que existen formas mucho más sutiles y normalizadas. No aparecen en las estadísticas y no suelen acabar en los juzgados, muchas veces ni siquiera salen de la vivienda donde se producen, porque quienes los sufren suelen hacerlo en silencio y, en numerosas ocasiones, a manos de las personas más cercanas.

Jornadas de Cruz Roja. / Manuel Murillo

Santos Urbaneja ha puesto sobre la mesa lo que denomina "maltrato blando" y entre los ejemplos ha citado a los llamados "abuelos esclavos", aquellos que asumen de forma continuada el cuidado de nietos y responsabilidades familiares hasta el punto de renunciar a su propio tiempo y bienestar. "Ellos jamás se van a quejar delante de sus hijos, pero muchas veces sí le dicen a un amigo que no pueden más", ha dicho.

La responsable autonómica del Programa de Personas Mayores de Cruz Roja, María García Salgado, ha incidido en la importancia de respetar la capacidad de decisión de las personas mayores. "Lo que nos trasladan es que quieren decidir cómo envejecer, quién quieren que les cuide y cómo quieren ser cuidados", resumió.

Los casos que llegan por vecinos, familiares o cuidadoras

Desde la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, Pilar Ramos Esteban ha explicado que son pocas las personas mayores que acuden directamente a denunciar una situación de maltrato. En la mayoría de los casos, las alertas llegan a través de vecinos, familiares, cuidadores o trabajadoras de ayuda a domicilio que detectan situaciones preocupantes y ponen los hechos en conocimiento de las autoridades. "Muchas veces estos delitos ocurren dentro del ámbito familiar y eso retrae a las víctimas", ha señalado.

La agente ha explicado que también existen investigaciones impulsadas por la Fiscalía cuando aparecen indicios de abandono o de posibles situaciones de maltrato hacia personas mayores.

Voluntarias de Cruz Roja acompañan a varias personas mayores. / Manuel Murillo

Otro de los mensajes de la jornada fue la importancia de la prevención. El notario y director del Área Social y Económica de la Fundación AEquitas, Federico Cabello de Alba Jurado, ha defendido que las personas planifiquen con tiempo cuestiones relacionadas con su salud, sus cuidados o la gestión de su patrimonio para evitar conflictos cuando aparezcan situaciones de dependencia o vulnerabilidad: "Ahora podemos decidir cómo queremos envejecer, quién queremos que nos cuide y cómo queremos ser atendidos", ha asegurado.

Además, ha anunciado que se está trabajando en un sistema de comunicación telemática entre el Consejo General del Notariado y la Fiscalía General del Estado para agilizar la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad observadas en las notarías.

Un decálogo para recordar lo esencial

La jornada ha incluido la presentación de un decálogo del buen trato elaborado por una docena de participantes del Programa de Personas Mayores de Cruz Roja. No reclaman grandes cambios ni medidas extraordinarias: piden respeto, paciencia, escucha, participación. Que se tenga en cuenta su opinión en las decisiones que les afectan, que no se les aparte de la vida cotidiana, que se valore la experiencia acumulada durante décadas.

"Puedo sorprenderte si cuentas conmigo, tengo experiencia y sabiduría", recoge uno de los puntos del documento. Otro invita a aparcar por un momento la tecnología para prestar atención a quien está delante: "Olvídate de las pantallas por un momento, escúchame". Pero probablemente la frase que mejor resume el espíritu del decálogo sea otra: "Lo que más me afecta no es necesitar ayuda, sino sentir que no me ves cuando la pido".

El texto concluye con una reflexión dirigida a toda la sociedad: "No quisiéramos dejar como herencia la soledad, porque sabemos la tristeza que genera, recuerda que los jóvenes de hoy seréis las personas mayores del mañana".