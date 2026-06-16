Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 16 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Córdoba siempre orgullosa
Proyección de películas
Se proyectará la película ‘Te estoy amando localmente’, con la colaboración del Grupo Juvenil Eneida y la Delegación de Participación Ciudadana, en el Centro Cívico Fuensanta, a las 18.30 horas y Blue Jeans, con la colaboración de la Asociación de Mujeres Nueva Luz, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico Chari Navarro (Alcolea).
CÓRDOBA. Centro Cívico Fuensanta / Centro Cívico Chari Navarro (Alcolea).
Arquitecto Sáenz Santamaría, 1 / Plaza La Cerería, s/n.
18.30 y 19.00 horas.
Presentación
‘La luz de Medina’
Se presenta ‘La luz de Medina’, de Emma Lira, ganadora del Premio Edhasa Narrativas Históricas 2026.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Conferencia
García Sánchez habla de ‘La música en tiempos de los Borbones’
Albano García Sánchez, director del departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música de la Universidad de Córdoba, pronunciará la conferencia ‘La música en tiempos de los Borbones’.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Círculo Cultural Juan 23
Conferencia a cargo de Víctor Ríos
Tendrá lugar una conferencia organizada a instancia del Colectivo Prometeo bajo el título ‘Soberanía e imperialismo: la situación de América Latina hoy’, cuyo ponente será Víctor Ríos.
CÓRDOBA. Círculo Cultural Juan 23.
La Palma, 2.
21.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras’. ‘El universo de Ricardo Baroja’, que fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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