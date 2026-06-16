Guías, comerciantes y vecinos alertan del aumento de carteristas en la Judería, aunque la Policía Nacional sostiene que hay menos casos

Comerciantes, vecinos y guías turísticos han alertado este martes del aumento de carteristas en la zona de la Judería de Córdoba, donde, pese a esa percepción, la Policía Nacional indica que este año, durante los meses de mayo y junio, se han registrado menos denuncias por este motivo en comparación con 2025.

En concreto, la Policía Nacional ha contabilizado una quincena de denuncias por hurtos a viandantes o cometidos en establecimientos de la zona centro y de la Judería, y ha detenido a cuatro personas por ello en el mes de mayo pasado y en lo que va de junio. Este cuerpo de seguridad detalla a Diario CÓRDOBA que se han denunciado menos hurtos, pero no descarta reforzar la presencia policial, "si se considera necesario, en algún momento puntual".

Aumento de la presencia policial

Coincidiendo con la temporada alta del turismo en Córdoba, la Policía Nacional intensifica los planes de comercio y de turismo seguro, lo que implica medidas como la visita de agentes de Participación Ciudadana a los comercios, donde ofrecen recomendaciones también a los ciudadanos. El refuerzo de estas actuaciones conlleva una mayor presencia policial en la zona, con efectivos uniformados y vestidos de paisano.

Por otra parte, en septiembre del año pasado el Ayuntamiento de Córdoba anunció la puesta en marcha de la unidad Guardián, que supuso, prácticamente, cuadruplicar la cifra de agentes que patrullaban la zona hasta ese momento, alcanzando los 23. Este martes, el gobierno municipal ha declinado ofrecer información sobre la actividad de la unidad Guardián y también valorar la puesta en marcha de las patrullas vecinales.

Patrulla puesta en marcha ayer por distintos colectivos de la Judería. / Manuel Murillo

Ana Recio: "Los carteristas nos dicen que no les dejamos trabajar"

Ana Recio, vicepresidenta de la Asociación de Guías Turísticos, que participa en patrullas vecinales que se han puesto en marcha este martes en la Judería, considera que "no hay Policía suficiente". En relación a los carteristas, indica que "son las mismas personas a diario, esperan a los visitantes en distintos puntos como el Puente Romano. Se visten de forma sutil, con colores neutros y gafas de sol, pero los vemos actuar y los reconocemos", detalla.

Ana Recio explica que ha sufrido una agresión física por alertar de la presencia de carteristas. "El otro día estaba en el Puente Romano, los vimos y empezamos a gritar ¡pickpocket! (carterista en inglés). Llevamos silbatos e intentamos advertir a la gente para que protejan sus pertenencias, pero uno de ellos vino hacia mí de manera muy violenta y me empujó". La vicepresidenta de los guías turísticos admite que no denunció el empujón, porque ya ha denunciado en una ocasión anterior "y no sirvió para nada". Es más, precisa que muchos clientes realizan el viaje con touropeadores, en un circuito por diferentes ciudades, y sus horarios limitados les llevan, en ocasiones, a denunciar el delito sufrido en Córdoba en otra ciudad.

Lourdes Martínez señala unas pertenencias supuestamente hurtadas y abandonadas este martes en la Judería. / Manuel Murillo

Esta profesional del turismo opina que "el problema se ha enquistado en los últimos años. Los carteristas se enfrentan a nosotros, nos dicen que no les dejamos trabajar e incluso nos enseñan sus partes íntimas. Me siento frustrada". A esto añade el problema del intrusismo profesional, por lo que solicita "una policía turística, como hay en otras ciudades turísticas, y que se vea".

Ataviados con chalecos amarillos y silbatos

Lourdes Martínez, que preside la asociación de comerciantes La Judería existe y el colectivo vecinal La Medina, ha detallado hoy que un grupo de vecinos, comerciantes y guías turísticos han puesto en marcha este martes patrullas para prevenir los hurtos en la Judería. Organizados en turnos, y según ha explicado, salen a pasear por el barrio vestidos con chalecos amarillos y hacen sonar sus silbatos cuando observan a carteristas o a delincuentes comunes, con objeto de alertar a turistas y a profesionales.

"Ocurre todos los días, hay un efecto llamada de los delincuentes comunes", explica. Además, acerca de la implicación vecinal, abunda en que "los delincuentes están entrando en nuestras casas. Nos dicen que han salido del hospital, que necesitan dinero para coger un autobús... Pretenden atracar. Vienen disfrazados de butaneros, de policías, con placas falsas...", describe.