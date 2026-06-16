Extranjería resuelve 928 expedientes del plan de choque previo a la regularización masiva de inmigrantes en Córdoba

La Oficina de Extranjería de Córdoba ha resuelto el 97% de los expedientes incluidos en el plan de choque puesto en marcha para agilizar la situación de alrededor de un millar de personas que ya habían solicitado un arraigo en la provincia antes de que entrase en vigor la regularización masiva. El dispositivo, desarrollado entre abril y junio, ha permitido tramitar 928 de los 955 expedientes pendientes y que habían entrado a las oficinas de Extranjería antes del 16 de abril.

La administración ha incorporado estos expedientes a un plan especial de tramitación con el objetivo de que quedaran resueltos antes del 15 de junio. De este modo, en caso de denegación, las personas solicitantes todavía podrían acogerse a la vía de regularización extraordinaria antes de que finalice el plazo, el próximo 30 de junio.

Quedan 27 expedientes en tramitación

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, de los 955 expedientes incluidos en este plan de choque quedan 27 en tramitación, pendientes de que las personas interesadas aporten la documentación requerida para completar el procedimiento. Del total de expedientes, 838 han obtenido una resolución favorable, lo que representa el 88%. El resto corresponde a archivos, inadmisiones, denegaciones y otras resoluciones de carácter procedimental.

Los expedientes de arraigo han concentrado la mayor parte de la actividad desarrollada en el marco del plan, con 850 solicitudes tramitadas. A ellas se suman 70 expedientes correspondientes al régimen transitorio previsto para personas con solicitudes de protección internacional denegadas en vía firme y 35 solicitudes relativas a menores acompañados.

Este plan de choque se enmarca en el nuevo escenario abierto por la regularización extraordinaria derivada del Real Decreto 316/2026, que modificó el Reglamento de Extranjería y abrió un plazo específico de solicitudes desde el 16 de abril hasta el 30 de junio. En Córdoba, ese cambio normativo obligaba también a resolver con rapidez una bolsa previa de expedientes de arraigo, para que sus solicitantes conocieran su situación antes del cierre de la nueva vía extraordinaria.

Más de 2.000 autorizaciones de residencia desde 2025

La Subdelegación del Gobierno ha destacado que la finalización de este dispositivo especial se suma a más de un año de intensa actividad en la Oficina de Extranjería de Córdoba. Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, en mayo de 2025, la oficina ha gestionado 2.382 expedientes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

De ese volumen total, 2.350 expedientes han sido ya resueltos, lo que supone una tasa global de resolución del 99%. Los expedientes pendientes representan únicamente el 1% del total y corresponden, en su práctica totalidad, a procedimientos que requieren documentación adicional por parte de las personas solicitantes.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha destacado que "la extraordinaria respuesta de la Oficina de Extranjería demuestra el compromiso de los empleados públicos con una gestión ágil, eficaz y cercana". Según ha señalado, "detrás de cada expediente hay una persona o una familia que espera una respuesta administrativa que le permita desarrollar su proyecto de vida con seguridad jurídica".

López Losilla ha subrayado además que "el éxito de este plan especial ha sido posible gracias al esfuerzo y la implicación de todo el personal de la Oficina de Extranjería, que ha asumido una carga de trabajo excepcional para dar respuesta a una demanda sin precedentes en nuestra provincia".