El empleo joven roza su mejor nivel en Córdoba con récord de afiliación y un 63% menos de paro que en el peor año de la crisis

Córdoba alcanza en 2025 su mayor cifra de afiliación juvenil a la Seguridad Social desde hace doce años, en el peor momento de la crisis económica de la década pasada. La provincia suma 41.371 menores de 30 años afiliados, por encima de los registros posteriores a la crisis del ladrillo y ligeramente por encima del anterior máximo, situado en 2018 con 41.310 afiliados. El dato permite hablar de récord de afiliación juvenil, aunque la EPA no marca ahora el máximo absoluto de ocupados jóvenes, que fue superior en 2021 y 2024.

La mejora se ve con claridad en la EPA, que mide la situación laboral de la población esté o no inscrita en las oficinas de empleo. En 2013, más de la mitad de los menores de 30 años que querían trabajar en Córdoba no encontraba empleo y la tasa de paro juvenil alcanzaba el 54,02%, con 41.000 jóvenes parados y apenas 34.900 ocupados. Ahora la tasa se sitúa en el 25,57%, con 13.500 parados y 39.300 ocupados. Hay más jóvenes trabajando que en el peor momento de la crisis y el volumen de parados se ha reducido en 27.500 personas, un 67% menos.

La caída también aparece en los registros del SAE, que permiten medir cuántos jóvenes están inscritos oficialmente como parados. Al cierre de 2013 había 21.181 menores de 30 años registrados como desempleados en Córdoba; en 2025 son 7.825, un 63,1% menos. Además, el paro joven de larga duración baja de 5.055 a 1.337 demandantes, una caída superior al 70%.

Hay menos jóvenes en el mercado laboral

La recuperación tiene un matiz importante: hay menos jóvenes participando en el mercado laboral. En 2013, Córdoba tenía 75.900 jóvenes activos, es decir, trabajando o buscando empleo, mientras que en 2025 son 52.800. La tasa de actividad juvenil ha bajado del 57,72% al 45,60%. Por tanto, el paro cae porque hay más empleo, pero también porque hay menos jóvenes buscando trabajo de forma activa. Detrás de esa evolución puede haber más permanencia en los estudios, preparación de oposiciones, salida hacia otros territorios o la pérdida de población joven por la bajada de la natalidad. Córdoba contaba en 2013 con 145.566 jóvenes y en 2025 con 117.313, según los datos de Argos.

El comercio sigue siendo uno de los empleadores clásicos de la gente joven. / Manuel Murillo

Uno de los cambios más llamativos está en la contratación. En 2013 se firmaron en Córdoba 124.260 contratos a jóvenes, mientras que en 2025 son 104.388, casi 20.000 menos, que se puede explicar por qué en plena crisis, la rotación era mayor y una misma persona podía encadenar varios contratos temporales en un año.

Sin embargo, la diferencia está en la calidad del empleo, porque mientras en 2013 solo 2.492 contratos juveniles fueron indefinidos, apenas el 2% del total, en 2025 ascienden a 41.286, casi cuatro de cada diez contratos a menores de 30 años. La contratación indefinida joven se ha multiplicado por más de dieciséis. Al mismo tiempo, los temporales caen de 121.768 a 63.102. También cambian en cuestión de género y procedencia, porque las mujeres pasan del 35,5% al 39,4% de los contratos jóvenes y los extranjeros duplican su peso, de 8.579 a 17.587 contratos.

De peones agrícolas a camareros

El campo sigue siendo la principal ocupación de entrada al empleo joven, aunque por sectores los servicios concentran el mayor volumen de contratos. En 2013 la agricultura y la pesca concentraban 53.322 contratos a menores de 30 años, el 42,9% del total y en 2025 suman 33.545, solo el 32,1%, la ocupación más contratada sigue siendo la de peones agrícolas. En 2013 acumulaba 43.353 contratos, el 34,89% de toda la contratación juvenil de la provincia. En 2025 continúa en primer lugar, aunque con menos peso: 26.402 contratos, el 25,29%. Tras ellos aparecen los camareros asalariados, que suben de 13.322 a 14.790 contratos, y los peones de las industrias manufactureras, tercera ocupación actual, con 4.085.

Los servicios siguen siendo el primer sector en volumen, con 57.290 contratos jóvenes frente a los 56.472 de 2013. La industria también gana presencia, al pasar de 5.415 a 9.308 contratos, mientras que la construcción retrocede con fuerza: de 9.051 a 4.245. Los perfiles técnicos, profesionales y administrativos suman 17.162 contratos en 2025, por encima de los camareros.

Tras estos, aparecen los vendedores, monitores de actividades recreativas, trabajadores cualificados agrícolas, personal de limpieza, trabajadores de cuidados personales a domicilio, peones agrícolas de huertas e invernaderos y auxiliares de enfermería hospitalaria.

Córdoba sigue expulsando a sus jóvenes

Otro elemento clave es la movilidad. Córdoba sigue enviando más jóvenes hacia otros mercados laborales de los que recibe, aunque el saldo negativo se ha reducido. En 2013 llegaron a trabajar a la provincia 4.063 jóvenes procedentes de otras comunidades autónomas, mientras que 8.791 cordobeses fueron contratados fuera de Andalucía, con un saldo negativo de -4.728. En 2025 entran 7.180 y salen 9.895, con un saldo de -2.715.

Trabajadores de la construcción. / Paula Ruiz

Los jóvenes que llegan a Córdoba proceden sobre todo de Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana, mientras el flujo contrario sigue teniendo a Madrid como principal destino y en 2025 2.633 jóvenes cordobeses fueron contratados allí. Le siguen Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana.

La provincia también cambia

La mejora se extiende a los principales municipios. Lucena pasa de 1.328 jóvenes parados en 2013 a 469 en 2025; Puente Genil, de 985 a 322; Montilla, de 609 a 186; Cabra, de 499 a 156; Priego de Córdoba, de 410 a 180; Baena, de 381 a 141; Pozoblanco, de 450 a 166; Peñarroya-Pueblonuevo, de 522 a 159.

Hay municipios donde la contratación juvenil tiene un peso muy vinculado al campo. Palma del Río registraba en 2013 7.294 contratos a jóvenes y en 2025 suma 3.520; pese al descenso, sigue siendo uno de los grandes polos de contratación juvenil fuera de la capital. Santaella pasa de 2.632 contratos a 1.941; Montalbán de Córdoba, de 2.425 a 1.934; y Montoro, de 2.387 a 2.282. Son datos que reflejan el peso de las campañas agrícolas y la estacionalidad en buena parte del mercado laboral.