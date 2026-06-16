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Detienen a 15 personas en Córdoba por darse de alta en la Seguridad Social con documentación falsa

La red daba papeles fraudulentos a extranjeros, a cambio de dinero, para que pudieran incorporarse al mercado laboral y acceder al catálogo de derechos asociados

Un agente de la Policía Nacional, cuerpo encargado de la detención de los 15 trabajadores extranjeros con papeles falsos.

Un agente de la Policía Nacional, cuerpo encargado de la detención de los 15 trabajadores extranjeros con papeles falsos. / E. P.

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas en Córdoba por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa e infracción de la ley de extranjería. La operación policial ha tenido como objetivo "combatir el uso fraudulento de documentación falsificada para acceder irregularmente al mercado laboral y obtener los beneficios inherentes al sistema de la Seguridad Social". Según explica la nota de prensa de este cuerpo, esta red facilitaba documentos falsos a cambio de dinero con el que los trabajadores podían ser empleados.

La investigación arrancó a principios de este año 2026, cuando un extranjero compareció en una comisaría con un resguardo de una solicitud de protección internacional "cuya autenticidad fue puesta en duda" por los funcionarios policiales. Ante esta situación, procedieron a la "detención" de esta persona, ya que los policías comprobaron que el documento era falso.

Papeles fraudulentos a cambio de dinero

El arrestado, sin embargo, había sido víctima de una estafa cometida por otra persona, quien le habría facilitado los papeles "a cambio de una cantidad determinada de dinero". Este segundo individuo también fue localizado y detenido.

Archivo - Vehículo Policía Nacional

Archivo - Vehículo Policía Nacional / JEFATURA - Archivo

Fue entonces cuando la Policía Nacional amplió el radio de su actuación, comprobando que no se trataba de un hecho aislado, sino que "había más casos similares". Posteriormente, se analizaron dos empresas en las que habían trabajado los dos detenidos, momento en el que se detectaron más falsificaciones de documentos. Finalmente, fueron detenidas otras 13 personas por estos hechos.

Un patrón similar para acceder a las prestaciones sociales

El patrón era siempre el mismo: se daban de alta con papeles falsos y, una vez activos en la Seguridad Social, ya podían trabajar libremente. De este modo, accedían a "derechos prestaciones del sistema de protección social de manera ilícita, con el perjuicio para el funcionamiento del sistema y para el resto de la ciudadanía".

Noticias relacionadas y más

De los 15 detenidos, 12 fueron puestos a disposición judicial por un presunto delito de falsedad documental. Además, a uno de ellos se le imputa un delito de estafa. A los tres detenidos restantes se le suman la falsedad documental con una infracción de la ley extranjería, ya que estaban en España "sin tener regularizada su situación administrativa".

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