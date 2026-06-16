La cordobesa barriada de Las Palmeras reconoce a 18 jóvenes que han logrado graduarse en ESO

El barrio de Las Palmeras de Córdoba volverá a reivindicar esta semana el valor de la educación con un acto de reconocimiento a los 18 jóvenes que han logrado obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2025-2026. La cita tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio a las 21.00 horas en el campo de fútbol de la plaza central y servirá para poner en valor el esfuerzo de estos chicos y chicas y de sus familias en un entorno especialmente golpeado por el abandono escolar.

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, sus nombres quedarán reflejados en una estrella en el muro del campo de fútbol, convertido ya en una suerte de paseo de la fama del barrio. Allí se irán sumando a las promociones anteriores como símbolo de orgullo colectivo y de esperanza para las nuevas generaciones. Bajo todas esas estrellas preside una frase que resume el sentido de esta iniciativa: “Aquí no se rinde nadie, ESO va por ti”.

Dieciocho historias de esfuerzo

La promoción de este año está formada por 10 chicas y 8 chicos que han conseguido titular en centros como los institutos Casiana Muñoz Tuñón y Zoco, además del Ceper Occidente. El barrio los considera ya referentes positivos para los más pequeños, en un contexto donde las dificultades sociales, económicas y educativas hacen mucho más complejo completar con éxito la enseñanza obligatoria.

Desde la organización del acto se subraya que el camino no ha sido fácil y que estos jóvenes han tenido que sobreponerse a obstáculos muy diversos, desde las dificultades materiales hasta mensajes desalentadores que acompañan con frecuencia a quienes crecen en contextos de exclusión. Aun así, esta nueva promoción ha logrado abrirse paso y demostrar que el esfuerzo sostenido sí da resultados.

Un homenaje del barrio

El acto del día 18 está promovido por la Comisión de Prevención del Abandono Escolar (COPA) del Equipo Técnico de Absentismo Escolar (ETAE) del Distrito Poniente Norte, con la colaboración de la Asociación Vecinal Unión y Esperanza, que volverá a encabezar un reconocimiento cargado de emoción.

Durante el homenaje, las familias dirigirán palabras a los estudiantes, se les impondrá una banda conmemorativa y el vecindario celebrará públicamente un logro que trasciende lo individual. Para el barrio, no se trata solo de una graduación, sino de una inyección de autoestima colectiva en una de las zonas desfavorecidas más castigadas del país.

Trabajo en red contra el abandono escolar

Desde la organización destacan que este resultado no puede entenderse sin el trabajo coordinado que se viene desarrollando desde 2019 en el marco de la COPA, integrada por entidades como Red XXI, Estrella Azahara, Adsam, los Servicios Sociales Comunitarios de La Foggara y el EOE Poniente-Villarrubia, bajo la coordinación del educador social de esta última institución.

A través de esta red se acompaña al alumnado en su paso de Primaria a Secundaria, se desarrollan talleres de refuerzo escolar y organización del estudio y se interviene también con alumnado y familias en aspectos emocionales, sociales y motivacionales. Además, se organizan encuentros intercentros del alumnado de sexto de Primaria y se realiza un seguimiento estrecho en colaboración con profesorado, departamentos de orientación y equipos directivos de los institutos.

Más allá de la ESO

El barrio de Las Palmeras reivindica que esta línea de trabajo ha permitido no solo incrementar el número de jóvenes que logran titular, sino también abrir nuevos caminos formativos. En los últimos años, varios estudiantes del barrio han llegado incluso a la Universidad gracias al Programa de Incorporación y Promoción del Alumnado de Las Palmeras, impulsado por la UCO y la Asociación Vecinal Unión y Esperanza, que ofrece becas para continuar estudios superiores.

Los organizadores insisten en que estos avances demuestran que el acompañamiento educativo funciona, pero advierten de que para consolidar esta tendencia es imprescindible una apuesta firme de las administraciones y de las entidades socioeducativas que trabajan sobre el terreno. También consideran fundamental seguir contando con la implicación directa del vecindario y de las familias.

Un barrio que reivindica su futuro

La celebración del día 18 contará también con la colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, la batucada Tambolé, el IMAE, la Fundación Cajasur-Kutxabank y la Universidad de Córdoba, a través del proyecto UCO-Social-Innova “Impuls-AEE”, que ha financiado un obsequio para los titulados.