La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados

El espejismo vivido en la jornada del lunes 15 de junio no deja atrás la sensación de bochorno y calor sofocante que experimentan los cordobeses desde el inicio del mes en un anticipo del verano que cada año empieza antes. Ahora, la previsión meteorológica dobla la apuesta con el anuncio, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de la que podría ser la primera ola de calor de la temporada, que llegará a las puertas del cambio de estación, que comienza este domingo 21 de junio.

Así lo ha precisado el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, en declaraciones a Europa Press: "Las temperaturas van a ir subiendo progresivamente de manera continuada hasta el sábado unos cinco grados, pasando de máximas actuales de 35 grados a alcanzar los 40 grados el fin de semana, sin descartar la que podría ser la primera ola de calor de la temporada".

Avisos amarillos a la espera de la alerta naranja

El desencadenante llegará el fin de semana, con la previsión de 40 grados para este viernes 19 de junio, que se mantendrán durante los días de ocio. Pero la escalada de los termómetros que le precederá ya ha llevado a la Aemet a activar los avisos amarillos por calor este miércoles y jueves en la campiña cordobesa, con la previsión de 38 y 39 grados de máxima en la capital para estas jornadas.

En cuanto a los días de más calor, desde la Aemet ya han apuntado la posibilidad de que se podrían activar los primeros avisos naranja por altas temperaturas de este verano.

Dos turistas de protegen del calor con una sombrilla por la plaza de Las Tendillas. / A.J. GONZÁLEZ

¿Cuánto durará la primera ola de calor?

A partir del viernes las temperaturas se dispararán, tanto en las máximas como en las mínimas, en una ola de calor, la primera de este 2026, que podría prolongarse hasta una semana, según el avance de la Aemet y de otros portales meteorológicos, que mantienen las marcas en el entorno de los 40 grados hasta el viernes 26 de junio.

Desde el portal Andalmet explican el motivo de este ‘arreón’ de calor: “Una DANA al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire muy cálido desde el Norte de África. Lo que viene siendo la situación clásica de calor de verdad en nuestra tierra”.

Estas son las máximas que traerá la ola de calor

Por días, la Aemet, apunta a que el viernes 19 de junio se alcanzarán los 40º de máxima. El sábado 20 de junio, coincidiendo con la celebración en la capital de la Noche Blanca del Flamenco, se esperan 41 grados, y uno más el domingo 21, primer día del verano, con una previsión de 42 grados de máxima.

El día más crudo será, sin embargo, el lunes 22 de junio, cuando podrían alcanzarse los 44 grados de máxima en la capital.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

A partir de aquí, y a la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos apuntan a la sucesión de jornadas a 40, 41 y 42 grados, al menos, hasta el viernes 26 de junio.

Córdoba en vela: llegan las noches tropicales

Las altas temperaturas vendrán acompañadas de mínimas al alza, marcando también las primeras noches tropicales de la temporada, que se mantendrán durante toda la ola de calor, con marcas que oscilarán entre los 20 y 22 grados en una ciudad que llegará a la noche recalentada por las máximas disparadas durante el día.