Turismo
Córdoba tendrá un hostel en Colón: Urbanismo concede licencia para la construcción de un alojamiento 'low cost'
El organismo municipal autoriza la demolición del edificio que ocupó el antiguo centro de salud situado en la plaza
Córdoba contará con un hostel en la plaza de Colón. La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha concedido este martes licencia de obras para este tipo de alojamiento low cost, que es similar a un albergue y que ocupará los números 30 y 31 de la plaza de Colón. El organismo municipal, en la comisión de licencias celebrada este martes, ha otorgado la autorización para demoler la edificación existente en ese espacio y construir el hostel promovido por la empresa The Central House Córdoba.
Los promotores de esta iniciativa, que firman los arquitectos Alberto Miño Pérez, José Juan Sánchez Pedraza, Joan M. Muixi Vallés y Lluis Codony Salcedo, solicitaron la licencia en febrero del año pasado. El proyecto ocupará el espacio que dejó libre el antiguo centro de salud de Colón al mudarse al edificio reformado del antiguo ambulatorio de la avenida de América.
Este tipo de alojamiento similar a un albergue suele ser más económico y se caracteriza por contar con habitaciones de distinto tipo. Por un lado, puede haber habitaciones con varias camas (normalmente literas) compartidas por distintas personas o familias; y, por otro, dispone también de habitaciones individuales que en unos casos comparten baño y en otros cuentan con el suyo propio. En febrero del año pasado era la empresa Powerline CC la que solicitaba la calificación ambiental para instalarse en los números 30 y 31 de la plaza de Colón.
The Central House Córdoba
The Central House tiene alojamientos en Valencia, Granada, Barcelona y Madrid. Fuera de España cuenta con proyectos similares en Oporto y Lisboa (en Portugal), en Marruecos y en Estambul (Turquía). Además del proyecto de Córdoba, tiene previsto abrir otros en Sevilla y Alicante, dentro de España; y Budapest, Atenas y Roma, fuera del país.
Otros hostel en Córdoba
No es el único proyecto de este tipo en Córdoba. En la calle María Cristina se construye otro hostel en el edificio donde vivió el escritor Juan Valera, en el que estuvo también la antigua Taberna El Gallo, cerrada en 2019. Las obras empezaron hace un año y lograron licencia en 2022. En ese momento la empresa Coeo Córdoba solicitó los permisos de demolición y rehabilitación para lograr un hostel de más de treinta habitaciones y 130 plazas.
En la misma comisión municipal de Urbanismo se ha otorgado licencia para una residencia de estudiantes en Alcolea promovida por Desarrollo y Construcciones Garesc en la calle General Caballero Rodas. A la sesión también han entrado por urgencias otros proyectos como la adecuación de un par de locales a viviendas.
Además de la comisión, se ha celebrado este martes el consejo rector de Urbanismo, que ha aprobado de forma definitiva el proyecto de expropiación de los terrenos que permitirán habilitar la calle que unirá la avenida de Rabanales con Sagunto y ha dado el visto bueno al cambio de uso de cinco parcelas para favorecer la construcción de vivienda asequible en alquiler.
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