Córdoba acogerá un congreso internacional sobre el equilibrio entre la vida familiar y el liderazgo empresarial

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) han presentado este martes en rueda de prensa el Congreso Internacional Concilia & Emprende. El evento, que tendrá lugar en Córdoba el próximo 2 de julio, se perfila como una cita clave para abordar uno de los mayores desafíos del tejido productivo: lograr un equilibrio real y sostenible entre la vida familiar y el liderazgo empresarial.

Durante la presentación, el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro; la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent; y la presidenta de AJE Córdoba, Esther Capitán, han coincidido en la urgencia de afrontar que la conciliación ha sido siempre una tarea "casi imposible para el autónomo", un colectivo para el que "apenas se han planteado medidas institucionales o legislativas que permitan equiparar sus derechos a los de trabajadores de otros regímenes".

Un programa enfocado en soluciones reales y tangibles

El Congreso Concilia & Emprende no solo busca generar debate, sino servir de espacio práctico para compartir soluciones que impacten de manera directa en la vida de los emprendedores.

La jornada del 2 de julio arrancará con la recepción de asistentes y un desayuno para dar paso a la inauguración institucional. A continuación, Miguel Ángel Díaz, socio del Departamento Laboral de Garrigues y profesor de San Telmo Business School, impartirá la conferencia Conciliar para liderar: nuevos modelos empresariales con equilibrio humano, donde analizará las políticas y medidas que permiten fomentar entornos flexibles y saludables para mejorar la competitividad de las empresas.

La mañana continuará con la mesa redonda empresarial Casos reales de conciliación empresarial joven, un panel que contará con las experiencias de Juan Jurado, COO y partner de Silbon; Candela Luque, CEO del Complejo Turístico Rural Molino la Flor, Villa Sandía y franquicias Eroski City; Laura Luque, gerente de Grupo Sercolu, y Daniel Fernández, CEO de 3Dalia y de la startup de salud Suenia.

Tras un bloque intermedio, se abrirá el panel institucional Qué apoyo existe para conciliar en el emprendimiento joven, un espacio político y empresarial en el que intervendrán Félix Almagro, Blanca Torrent; Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; e Inmaculada Pérez, presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba.

El cierre correrá a cargo de Elvira de Céspedes, psicóloga general sanitaria y fundadora de Cimente Psicología, con Cómo cuidar al que lidera, una sesión diseñada para ofrecer herramientas concretas que ayuden a reducir el desgaste emocional y a gestionar la presión mientras se sostiene familia y negocio.