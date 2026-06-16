El centro comercial La Sierra de Córdoba ha puesto en marcha una campaña promocional con la que sorteará diez viajes sorpresa para dos personas por distintos destinos de Europa. La iniciativa, lanzada bajo el lema ‘¡Todos a bordo!’, estará activa hasta el próximo 24 de junio y busca dar la bienvenida al verano con una acción centrada en el ocio y la participación digital.

La mecánica del sorteo se desarrollará a través de la página web del centro comercial, donde los clientes podrán acceder a distintos juegos online. Quienes completen los retos disponibles entrarán automáticamente en el sorteo de uno de los viajes, con la particularidad de que cuantas más pruebas superen, más posibilidades tendrán de resultar premiados.

Una campaña vinculada al entorno digital

La Sierra ha explicado que esta acción se enmarca en una campaña conjunta con otros centros comerciales y que persigue ofrecer a sus visitantes una experiencia ligada al entretenimiento y a la emoción del premio sorpresa.

El CC La Sierra de Córdoba sortea diez viajes sorpresa para dos personas por Europa este verano. / CÓRDOBA

Los diez ganadores no conocerán su destino hasta después del sorteo, de forma que el viaje se convierte también en una experiencia de descubrimiento. La propuesta permitirá viajar a algunos de los enclaves más atractivos del continente europeo.

Cómo participar

Las personas interesadas podrán acceder a toda la información de la promoción a través de la web habilitada por el centro comercial, donde también se encuentran disponibles los juegos con los que se articula la participación.