El catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity Grau, nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba

La Universidad de Córdoba ha otorgado el máximo grado de reconocimiento académico al catedrático de Filosofía Política Daniel Innerarity Grau. El filósofo, ensayista e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, ha sido investido durante esta tarde doctor Honoris Causa en el Rectorado de la institución universitaria, en un solemne acto que ha contado con la presencia de un nutrido grupo de autoridades académicas e institucionales.

El acto de investidura supone un reconocimiento a la trayectoria humana y académica de Innerarity, quien ha mantenido una estrecha colaboración con la UCO durante más de una década y ha colaborado con la institución en el campo de la investigación en cultura de paz, pensamiento político, filosofía jurídica y organización institucional. Su obra, especialmente durante los últimos años, se adentra en un profundo análisis sobre las implicaciones de la tecnología, la delegación de las decisiones humanas en la Inteligencia Artificial y la falta de transparencia de los algoritmos. En la actualidad, es uno de los máximos exponentes a nivel internacional en el campo de la filosofía política.

Cuarenta años de actividad docente e investigadora

El profesor cuenta con cuarenta y cuatro años de actividad docente e investigadora en España, Alemania, Suiza, Italia, Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Es director del Instituto de Gobernanza Democrática y Titular de la Cátedra Artificial Intelligence and Democracy en el Instituto Europeo de Florencia.

Es profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como en la Universidad de la Sorbona, en el Robert Schuman Fellow del Instituto Universitario Europeo de Florencia, o en el European Institute de la London School of Economics and Political Science. Fue titular de la cátedra Davis en Georgetown University, Director de Estudios asociado de la Maison des Sciences del Homme de París e investigador invitado en el Max Planck Institut de Heidelberg de Derecho Público.

Ha recibido el premio Miguel Unamuno de Ensayo, Premio Espasa de Ensayo, Premio Nacional de Ensayo y Premio Eusko Ikaskuntza de Humanidades, Arte, Cultura y Ciencias Sociales. La revista francesa Le Nouvel Observateur le incluyó en una lista de los 25 pensadores más importantes del mundo.

Su estrecha relación con la Universidad de Córdoba, especialmente con la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, ha contribuido significativamente a la consolidación curricular de algunos docentes de la UCO. También contribuyó a la creación del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Entre otros impactos, estas aportaciones han sido relevantes para prestigiar el elenco docente de algunas áreas de conocimiento vinculadas a estas materias y fomentar la presencia de la Universidad de Córdoba en foros de pensamiento de primer nivel.

Foto de familia de los autoridades académicas en la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

Un legado que encarna los valores de la universidad

En su discurso de bienvenida, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha puesto en valor la trayectoria del nuevo Doctor Honoris Causa, un pensador “cuya obra ha dedicado enormes esfuerzos a comprender la complejidad del presente y las exigencias del futuro”. Su legado, ha destacado, “encarna a la perfección los valores de la universidad y ha enriquecido de manera excepcional el conocimiento y el pensamiento crítico”.

Tal y como ha señalado Torralbo, este nombramiento se produce en un año especialmente significativo para la ciudad de Córdoba, en el que se conmemora el noveno centenario del nacimiento de Averroes “una figura universal que simboliza precisamente la fecundidad del diálogo entre razón, ciencia y filosofía”.

En este sentido, ha subrayado el rector de la UCO, Innerarity, “desde su pensamiento profundo e intuitivo, nos anuncia las extraordinarias posibilidades de la tecnología, pero también las amenazas de los sesgos y de la falta de control de las empresas que manejan el algoritmo”. “El futuro de la Inteligencia Artificial no es un destino inevitable, es una obra colectiva que requiere ética, escucha, sensibilidad y cooperación” y, en este contexto, las universidades deben ser ”un foro de pensamiento crítico y libre y ofrecer no tanto certidumbres como capacidades para reflexionar y entender un mundo cambiante”, ha concluido.

Una nueva dominación bajo el velo discreto de la optimización

Por su parte, el doctor Daniel Innerarity ha comenzado su lección recordando que “no hay democracia sin una ciudadanía que disponga de validación informada y de criterios compartidos de verificación de sus opiniones y creencias”. En esta línea, ha destacado que “la dominación ya no adopta la forma visible de la prohibición, sino la forma discreta de la recomendación, la optimización o la personalización”.

“Los instrumentos del machine learning se jactan de no necesitar una teoría, la recopilación de datos pretende hacer innecesaria su interpretación contextual y el gobierno de las plataformas podría modelar el futuro sin posibilidad de contraste”, ha apuntado el catedrático de Filosofía Política. Por ello, “delegar la abstracción en las máquinas implica arriesgarse a perder la capacidad de interrogarse sobre la validez y la legitimidad de los conocimientos adquiridos”, ha insistido.

Proyectar el pasado sobre el futuro

Tal y como ha subrayado el profesor de la Universidad del País Vasco, “proyectar el pasado sobre el futuro a través de modelos algorítmicos sin introducir los correctivos adecuados” podría “amplificar las penosidades de un pasado que deberíamos querer superar”. En este sentido, ha concluido, una de las tareas más urgentes de la universidad es “institucionalizar la reflexividad en torno a unas tecnologías que nos prometen que no es necesario pensar sobre ellas”.

Como padrino de Daniel Innerarity ha intervenido el profesor de la UCO Ramón Román Alcalá, quien ha repasado los principales hitos de la trayectoria del homenajeado, y ha subrayado su capacidad de divulgar sus trabajos a la sociedad y su destreza para “unir su pensamiento teórico con su plasmación práctica para interpretar mejor el caos de una sociedad exasperada y mostrar caminos de reflexión para entender los entornos políticos”.

Ramón Román ha querido resaltar “la originalidad” de Innerarity “sobre temas que nos sobrecogen y nos inquietan”, una obra que “se mueve entre el optimismo reflexivo de un filósofo teórico y el pesimismo consecuencial de lo que se impone en la política”.

En esta línea, el profesor de la Universidad de Córdoba ha citado alguno de los títulos más recientes del catedrático de Filosofía Política, en los que “podríamos evaluar su lúcido acercamiento a problemas actuales”. Algunos de ellos son La Libertad democrática, Una teoría crítica de la Inteligencia Artificial, o La sociedad del desconocimiento, obras que muestran, en palabras del profesor de la UCO, que Innerarity es “un filósofo del momento”.