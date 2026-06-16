El Ayuntamiento de Córdoba pide fondos del PFEA 2026 para cuatro obras de mejora de acerados y colegios y 388 contratos

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este martes al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Diputación Provincial de Córdoba la solicitud de subvención para los proyectos de obra correspondiente al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2026, para realizar dos actuaciones de remodelación de acerado y otras dos en la mejora de dos colegios de la capital. El presupuesto total de estas cuatro actuaciones es de 1, 07 millones de euros, de los cuales 850.109 corresponderán a la mano de obra, subvencionada por SEPE y 311.166 euros que corresponde a los materiales, que subvenciona un 75% la Junta de Andalucía y un 25% la Diputación. En el conjunto de estas cuatro obras se van a poder contratar a 388 trabajadores.

Virgen del Mar

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha visitado hoy la obra que, con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025, de la avenida Virgen del Mar. En concreto, se está actuando en el tramo comprendido entre los números 1 y 23 de esta avenida de la Fuensanta (con una inversión de 674.214 euros y un plazo estimado de siete meses) y en 2026, se continuará desde ese número hasta el 35. Esa actuación tendrá un presupuesto total de 455.429 euros, cinco meses de actuación y se van a contratar a 159 trabajadores. El concejal ha dado cuenta de los detalles de este proyecto que se suma al que ya se llevó a cabo con cargo al PFEA 2025 en la calle María la Judía y en otro de la avenida Virgen del Mar.

Miguel Ruiz Madruga, hoy en la avenida Virgen del Mar, obra con cargo al PFEA 2025. / CÓRDOBA

Calle Párroco Bartolomé Blanco

La segunda actuación del PFEA 2026 será la reforma del acerado oeste de la calle Párroco Bartolomé Blanco, una actuación también iniciada en el 2025 y que va a continuar en el 2026. El presupuesto de esta obra es de 104.605 euros, y se va a poder contratar a 35 trabajadores durante 2 meses.

Miguel Ruiz Madruga, hoy en la avenida Virgen del Mar, obra con cargo al PFEA 2025. / CÓRDOBA

En cuanto a las actuaciones de los colegios se va a reformar el alcantarillado y acometer trabajos de pintura en el CEIP Mirasierra, con un presupuesto de 326.229, la contratación de 123 trabajadores y un plazo de ejecución de 4 meses. Y se va a actuar en el CEIP Eduardo Lucena, también con trabajos de pintura y alcantarillado, con un presupuesto de 191.029, 71 trabajadores y una duración del proyecto de 3 meses.