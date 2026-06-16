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El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano

Las costas de Málaga, Huelva, Cádiz y Málaga son los destinos más solicitados por los centros de participación activa

Viaje de mayores a una de las playas de la Costa del Sol, al que acudió a la concejala Eva Contador, el año pasado.

Viaje de mayores a una de las playas de la Costa del Sol, al que acudió a la concejala Eva Contador, el año pasado. / CÓRDOBA

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado los viajes a la playa para mayores, que han aumentado en un 47% respecto al pasado año. Este año esté previsto que se hagan un total de 84 viajes en los que participarán unas 4.700 personas entre los meses de junio, julio y agosto. Los viajes son totalmente gratuitos y solo hay que inscribirse de manera previa con el carnet de socio de los centros de participación activa de Córdoba. Este carnet también puede hacerse de gratuitamente y con él se tiene acceso a todas las actividades que organiza el Ayuntamiento.

Los viajes están previstos a las playas de Málaga, Cádiz, Huelva y Granada, aunque las playas más solicitadas son las de El Palo, Rincón de la Victoria y la Misericordia por su cercanía con la capital cordobesa.

Evitar las altas temperaturas viajando a las playas más cercanas

"La idea es que nuestros mayores palien las altas temperaturas de la ciudad y la soledad no deseada viajando a las playas más cercanas", ha explicado la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador, que ha informado que ya se han hecho los primeros viajes a Cádiz y Málaga.

La delegada de Mayores, Eva Contador, con una sombrilla.

La delegada de Mayores, Eva Contador, con una sombrilla. / RAFAEL MELLADO

Crecimiento exponencial

El Ayuntamiento de Córdoba quiere mostrar su compromiso con los viajes de los mayores aumentando la frecuencia de estos cada verano. Así, si el año pasado fueron 57 viajes con 3.100 mayores; este año la idea es hacer 84 viajes a la playa (dos por cada uno de los 14 centros de participación activa de la ciudad y mes donde eligen fecha y lugar y se fletan uno o dos autobuses de 55 plazas) en los que participarán 4.800 mayores. "Hemos ido aumentando progresivamente porque es una de las actividades que más gustan a nuestros mayores: viajar", ha asegurado Contador.

Comparado con el año 2018, Contador ha recordado que se hacían 100 viajes en todo el año, de los que 40 eran a la playa; y que se ha pasado de tener un presupuesto de 30.000 euros entonces a los 110.000 euros de este año.

No solo de playa vive el hombre

Además de la playa, la Delegación de Mayores realiza viajes a las provincias más cercanas. Se trata de viajes culturales en los que se contrata un guía turístico para explicarles los monumentos y enriquecer la visita.

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En este sentido, la delegada valora por encima de todo la convivencia que se crea, tanto en los centros de participación activa como en los viajes y actividades que se llevan a cabo con objeto de crear la necesidad de que los mayores salgan de casa buscando compañía y bienestar.

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