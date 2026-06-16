Los autobuses de Aucorsa ya permiten pagar el billete con tarjeta bancaria y móvil en Córdoba

La empresa municipal Aucorsa pone en marcha este martes el nuevo sistema de pagoque permitirá pagar el billete de autobús con tarjeta bancaria, móvil o reloj inteligente. El sistema entra en funcionamiento en modo de prueba hoy en la Línea 3, pero se espera que en breve en toda la flota de autobuses se pueda efectuar el pago de billetes sencillos con tarjeta de crédito. Está previsto que antes de final de año se sume el bonobús digital, de forma que el pago y la recarga del mismo pueda realizarse igualmente desde el smartphone.

El contrato para la contratación de la pasarela de pago tuvo que licitarse dos veces lo que ha retrasado los planes iniciales de Aucorsa. De forma paralela, la empresa ha culminado en el último año la migración de sus antiguos sistemas informáticos al nuevo Servicio de Apoyo a la Explotación (SAE), que incluye importantes mejoras y novedades tanto en la gestión interna del servicio, como en la información y el servicio que se ofrecerá a los usuarios.

Un autobús de Aucorsa se aproxima a una parada en Córdoba. / Manuel Murillo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido hoy uno de los primeros en probar este nuevo sistema de cobro que permiten a Aucorsa dar un salto tecnológico con el objetivo fundamental de ofrecer a los usuarios un servicio moderno, eficiente y adaptado a las necesidades que marcan los nuevos criterios de movilidad. "Posibilitar el pago con tarjeta supone dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía”, ha dicho Bellido. "Seguimos dibujando la Aucorsa del futuro, no solo con nuevos vehículos y más personal, sino también con prestaciones que suponen un salto de calidad y mejoran la comodidad del usuario, como son la geolocalización de los autobuses vía Google Maps para reducir tiempos de espera o, desde hoy, el pago del billete desde nuestro teléfono móvil”, ha dicho.

Prueba piloto en la Línea 3

El Ayuntamiento ha informado que la prueba piloto permitirá validar el funcionamiento del sistema en condiciones reales de servicio, monitorizar su comportamiento y realizar los ajustes necesarios para su incorporación definitiva. En este proceso se van a implicar todas las organizaciones que, junto con Aucorsa, han desarrollado el proyecto, como son la empresa tecnológica ETRA, la entidad bancaria BBVA como adjudicataria del contrato de gestión de los cobros o la plataforma Redsys, que actúa como pasarela de pago.

El presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha explicado que el desarrollo del sistema de pago con tarjeta ha pasado “por varias fases, que han incluido el diseño funcional, la integración de los sistemas de billetaje, la incorporación de las redes de autorización de pago, la homologación del sistema bajo el estándar Europay Mastercard Visa (EMV), la realización de pruebas de laboratorio y la práctica de comprobaciones en un entorno controlado”. Al haberse obtenido resultados “muy positivos”, en esas fases, según Jordano, se ha autorizado la puesta en marcha de la prueba piloto en el servicio real, “que además está sometida a los estándares más exigentes para el tratamiento seguro de operaciones de pago electrónico”.

Red de recarga física de bonobús

Hace unas semanas, además, Aucorsa recuperó la red de puntos de recarga y venta física de bonobús. De este modo, se restauró el sistema para recargar y adquirir las tarjetas de transporte urbano suspendido desde el mes de octubre del 2024. En este tiempo, los usuarios de Aucorsa solo han podido hacer esas dos operaciones básicas a través de la web de la empresa y en la oficina de atención a usuarios de la plaza de Colón.

El Ayuntamiento de Córdoba ha invertido unos 5,6 millones de euros en el cambio del sistema de ticketing. 3 millones para el sistema en sí y 2 más para el mantenimiento del mismo.

Un sistema parecido al de los comercios

El sistema de adquirencia instalado en los más de 140 autobuses de la flota municipal es el mismo servicio que permite a los comercios aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito. Este proceso lo realiza generalmente una institución financiera o un proveedor especializado y permite contratar una pasarela de pago que conecte las Visa o Mastercard de sus pasajeros al sistema de Aucorsa.

El nuevo sistema de autobuses

Esta renovación del sistema de cobro en los autobuses supone la instalación del equipamiento embarcado en los 142 vehículos de la flota de Aucorsa, la renovación de las 55 terminales de información en parada y el equipamiento de explotación-inspección, además de toda la infraestructura informática de comunicaciones, sistemas y aplicaciones.