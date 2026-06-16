Aucorsa, Sadeco, taxistas... Córdoba suma "miles de ojos" a la búsqueda de desaparecidos

La Asociación de Familias y Amigos de Personas Desaparecidas (Afadecor) ha celebrado este martes una jornada para "poner miles de ojos a las fuerzas y cuerpos de seguridad", mediante la activación de todos los profesionales del Ayuntamiento de Córdoba y de sus empresas, así como de los taxistas, en la respuesta ante la desaparición de personas.

El presidente del colectivo, Isidro Molina, ha trabajado desde hace años en la consecución del encuentro, que ha reunido, entre otros, a Sadeco, Aucorsa, Protección Civil, taxistas, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Acerca de la importancia de los trabajadores de las empresas municipales, ha explicado que "ellos están en la calle y tienen mensajería interna. Son miles de ojos que le vamos a poner a la Policía". "Ellos no pueden intervenir, pero pueden colaborar. El Ayuntamiento de Córdoba es pionero en esta iniciativa", ha abundado.

Precisamente, la finalidad de la jornada ha sido transmitir a estos profesionales "la necesidad de que ayuden y el mensaje de que pueden hacerlo", ha manifestado. El Consistorio cordobés, el sello Córdoba Incluye y la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global han colaborado en este encuentro, que se ha desarrollado en la sala de Vimcorsa y ha sido conducido por el redactor jefe de Diario CÓRDOBA, Rafael de la Haba.

Aucorsa, clave en la localización de una desaparecida

Bernardo Jordano, concejal de Inclusión y accesibilidad, y de Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, ha iniciado las intervenciones abordando La respuesta municipal ante las desapariciones de personas. En este sentido, ha aludido a los incidentes registrados en los últimos meses (como las inundaciones) y ha valorado que "cada vez que nos sentamos todas las partes implicadas y ponemos sobre la mesa todos los recursos disponibles, esto ha servido de mucho". Junto a otras cuestiones, ha expuesto una experiencia reciente sobre la localización de una persona en Córdoba gracias a la participación de Aucorsa, y ha destacado la importancia de utilizar recursos como las imágenes de las cámaras de la ciudad y la Inteligencia Artificial.

Rafael de la Haba, Bernardo Jordano, Isidro Molina y Paco Lobatón, este martes en las jornadas. / Manuel Murillo

Nuria Vinuesa: "No duden en contar todo lo que sepan"

Después ha llegado el turno de Nuria Vinuesa, jefa del departamento de Atención a Familias y Tercer sector social del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes), quien ha afirmado a los profesionales presentes en la sala que, una vez que colaboran con las fuerzas de seguridad, "quizá no sois conscientes de que habéis salvado una vida o de que habéis dado luz a una familia".

Esta policía ha detallado que la tasa media de resolución de desapariciones se sitúa en un 95,7% en España y se eleva al 98% en Córdoba. Respecto a los colectivos que sufren estas situaciones, ha aludido a montañeros, menores de edad, mayores con enfermedades neurodegenerativas y víctimas de delitos. "Nos puede pasar a todos, esto no es cosa de otros", ha recordado.

En su ponencia, Nuria Vinuesa ha ofrecido diferentes consejos, haciendo hincapié en la necesidad de confiar en las fuerzas de seguridad y en que estos profesionales no juzgan a las personas. Así, ha precisado que "las personas tienen vida pública, privada y secreta, y a la secreta tienen que llegar las fuerzas de seguridad. No duden en contar todo lo que sepan".

A modo de ejemplo, ha aludido al caso de un adolescente cordobés, de 16 años de edad, que dejó una nota de despedida en su casa porque tenía ideaciones suicidas. La Policía difundió una alerta de alta vulnerabilidad, que es aquella que se emite cuando "puede ser cuestión de vida o muerte encontrar a esa persona en pocas horas", y un vigilante de seguridad que trabajaba en un polígono industrial avisó de que le había visto. En un principio, este profesional pensó que el joven parecía ebrio, pero gracias a esa alerta actuó y lograron salvarle la vida tras pasar por la UCI.

El Avigilon, un "avance importante"

Las jornadas han contado, además, con las intervenciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Por último, han participado el vicepresidente de QSD Global, Paco Lobatón, e Isidro Molina. En declaraciones a este periódico, Paco Lobatón ha subrayado que "se han puesto de relieve avances importantes", mencionando la intervención de la inspectora de la Policía Local de Córdoba y experta en IA Vicenta Richter.

Según ha detallado, esta responsable ha abordado el trabajo con el sistema Avigilon, utilizado para gestionar las cámaras de vigilancia. "Un sistema absolutamente avanzado, que añade rapidez, aporta evidencias verificables y certifica la veracidad de las imágenes. Permite seleccionar el momento, el lugar y poner el foco en la mirada, por ejemplo, introducir los rasgos de la persona desaparecida. Aplicado con un objetivo humanitario como este, puede tener una utilidad grandísima", ha reconocido. Por otra parte, Paco Lobatón también ha hecho hincapié en la relevancia de que "hayan podido intercambiar impresiones la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil".