Alertan de un timo en una localidad de Granada: piden donativos para el trasplante de un menor en el hospital Reina Sofía de Córdoba

El Ayuntamiento de Órgiva, ubicado en la Alpujarra de Granada, alertó el pasado jueves, 11 de junio, de un timo detectado un día antes, el miércoles 10 de junio, en las calles de la localidad. Según informa el Consistorio en un post en la red social Facebook, "vecinos detectaron una forma de timo para recoger dinero". Los solicitantes aseguraban que se trataba de ayudar a "un menor de Lanjarón con un trasplante" que debía realizar en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

Las autoridades de este municipio de la Alpujarra aseguran que "varias mujeres de entre 30 y 50 años" reclaman dinero a los vecinos para una operación que está incluida en la sanidad pública. El modus operandi, tal y como lo define el Consistorio orgiveño, implicaba a "varias mujeres de entre 30 y 50 años de edad", desplazadas a esta localidad de la Alpujarra pidiendo apoyo económico para un supuesto menor, llamado Carlos, que debía ser trasplantado en el Reina Sofía. "Estas mujeres enseñan un montón de billetes como prueba de las donaciones realizadas", asegura el comunicado.

Publicación de Facebook del Ayuntamiento de Órgiva alertando sobre un timo.

No existe este caso en Lanjarón: "Utilizan los sentimientos de las víctimas"

Sin embargo, "tras las averiguaciones realizadas, se ha verificado que no existe este caso en Lanjarón, es un timo para obtener dinero", de forma muy estudiada, "utilizando los sentimientos de las víctimas" y accediendo a domicilios "para apropiarse de lo ajeno".

Este tipo de casos, asegura el post en Facebook del gobierno local de Órgiva, "es atendido íntegramente por la sanidad pública andaluza sin coste alguno para los pacientes". Además, las familias cuentan con "el apoyo constante de las asociaciones de pacientes", así como del equipo de coordinación de trasplantes del Reina Sofía de Córdoba.

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Equipo del área de transplante infantil del hospital Reina Sofía de Córdoba, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

El Consistorio de la Alpujarra de Granada agradece el apoyo vecinal

La institución local de la localidad granadina recuerda que "todo este apoyo se presta de manera gratuita, con el acceso universal a la atención sanitaria", por lo que reclama "cautela y desconfianza" ante este tipo de prácticas que "se están dando últimamente". Finalmente, el comunicado municipal agradece la "colaboración vecinal" de la ciudadanía orgiveña, que "ha detectado este suceso y alertado a los servicios de seguridad pública".