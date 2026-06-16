El Alcázar de Córdoba abre sus jardines y encara la recta final de sus obras con la vista puesta en noviembre

Las obras de recuperación y puesta a punto del Alcázar de los Reyes Cristianos encaran su recta final con la vista puesta en noviembre. Ese mes tendrá que concluir, si no hay aplazamientos de por medio, por un lado, la renovación integral de instalaciones básicas, y por otro lado, las obras de restauración del Salón de Mosaicos y la Torre del Homenaje. En este mandato, el Ayuntamiento de Córdoba ha realizado importantes obras de mejora de este espacio monumental y de sus jardines, que después de meses cerrados al público han abierto este martes. Además de las señaladas, está prevista una importante actuación de remodelación en el acceso norte del Jardín Alto (cerca de la antigua puerta de entrada), que permitirá abrir un nuevo acceso a Caballerizas Reales.

Desde 2023, se han realizado y planificado cuatro grandes proyectos de reforma en el Alcázar de los Reyes Cristianos: la recuperación de la Puerta Sur o de la Ribera (inaugurada en septiembre del 2023 tras una actuación de 570.000 euros); la restauración del Salón de los Mosaicos y la Torre del Homenaje; la renovación integral de instalaciones eléctricas, seguridad y climatización; y distintas actuaciones en jardines, fuentes y estanques, donde, además, ha regresado tras meses de parón y una adaptación técnica del espacio el espectáculo nocturno Navegantes. Durante estos meses, el monumento ha estado total o parcialmente cerrado al público y las bodas, que se celebran en el Salón de Mosaicos, se han tenido que trasladar a otros espacios de manera provisional.

La reforma del salón de mosaicos y el nuevo sistema eléctrico deben estar listos en noviembre / Manuel Murillo

La renovación integral de las instalaciones

El Ayuntamiento de Córdoba sacó a licitación en marzo de 2024 obras para la renovación de las instalaciones del Alcázar por valor de 1.875.420,47 euros, IVA incluido, financiadas con fondos europeos. La actuación incluye mejoras en electricidad, iluminación, domótica, telecomunicaciones, protección contra incendios, sistemas antirrobo y climatización. La actuación prevista es crucial porque el edificio carece en la actualidad de algunas instalaciones básicas, como un circuito cerrado de televisión o protección contra incendios completa. El grupo municipal socialista también ha denunciado deficiencias importantes del espacio como la carencia de cloacas y no estar conectado a la red de alcantarillado.

La idea era que la adjudicataria de esta renovación (la empresa Rahi, con un presupuesto de 1,5 millones y un plazo de 21 meses) hiciera su actuación de forma paralela a la restauración de la Torre del Homenaje y el Salón de los Mosaicos. Además, se incluyó un nuevo centro de transformación o refuerzo eléctrico vinculado al Alcázar y Caballerizas, por unos 74.000 euros.

El nuevo acceso del Alcázar abrió al público en septiembre del 2023. / Manuel Murillo

Restauración del Salón de los Mosaicos y de la Torre del Homenaje

En julio de 2023, la Gerencia de Urbanismo aprobó la contratación de una obra para recuperar la cubierta del Salón de los Mosaicos y el cuerpo superior de la Torre del Homenaje, con un presupuesto de 425.428,33 euros IVA incluido y un plazo inicial de seis meses. El gobierno municipal justificó la necesidad de intervenir en este espacio del Alcázar por las filtraciones que tenía la cubierta del salón y por problemas estructurales en la torre, que estaba cerrada al público por patologías graves. El contrato se publicó en el verano de 2023 e incluía el desmontaje de cubiertas, la reparación de los elementos estructurales, así como la impermeabilización y consolidación del remate de la torre.

Las obras comenzaron por fin en otoño de 2024. En un primer momento, esa actuación se simultaneó con otros trabajos de instalaciones. La Torre del Homenaje necesitaba cosidos y refuerzos por las grietas que presentaba la estructura, mientras que en el Salón de los Mosaicos ha habido que levantar tejas, revisar cerchas y reparar la cubierta.

La actuación ha acumulado varios retrasos y modificaciones. En abril de 2025, la intervención se prorrogó por las lluvias del invierno y por las dificultades de trabajar en un espacio histórico reducido. En agosto de 2025, la obra estaba al 62% y se preveía acabar en el último trimestre del año, tras trabajos como el destejado, el atirantado provisional de la torre, la restauración de la veleta y el análisis de la estructura de madera. Sin embargo, la obra se paró en octubre de 2025 al detectarse daños no previstos que comprometían la estabilidad de la cubierta y no se reanudó hasta abril de este año. El Ayuntamiento planteó entonces acabarla en noviembre de 2026, con una modificación del contrato que elevaba el coste en torno a un 41%, hasta unos 500.000 euros.

Los jardines del Alcázar han abierto al público tras las labores de conservación y mejora / Manuel Murillo / COR

Jardines, fuentes y estanques

En marzo de 2025, la Comisión Provincial de Patrimonio informó favorablemente del proyecto de Emacsa para actuar en los jardines del Alcázar. La obra afectaba a los tres grandes estanques del sector norte y a dos fuentes del Paseo de los Reyes Católicos. Todos ellos presentaban importantes problemas de filtraciones. La intervención prevista incluía el sellado de grietas, la impermeabilización de vasos, la limpieza a presión, la renovación de suministro de agua, válvulas y bombas sumergibles.

El Ayuntamiento ha reabierto este martes los jardines tras los trabajos de conservación y mejora iniciados en enero. Además de lo dicho, Emacsa renovó también el sistema de bombeo y difusores de las fuentes, mientras que Parques y Jardines acometió labores de puesta a punto de la zona verde.

Obras vinculadas al espectáculo nocturno

Además de todas estas intervenciones, el Alcázar ha habido obras ligadas al espectáculo nocturno Naturaleza encendida: navegantes. En concreto, la empresa adjudicataria ha acometido obras de adecuación e instalación para el montaje lumínico y sonoro. La concesionaria anunció el inicio de obras para febrero de 2025, después de meses de una tramitación compleja por tratarse de un Bien de Interés Cultural. En julio de 2025, la Junta dio el visto bueno al proyecto definitivo de instalación del espectáculo en los jardines, que acabó estrenándose el 1 de mayo de 2026, tras años de retrasos administrativos y trabajos de adaptación.

Las autoridades inauguran el espectáculo 'Navegantes' en el Alcázar. / A. J. González

Cómo han afectado las obras a las visitas

Todas estas obras han provocado cierres parciales y totales del monumento. En verano de 2025, la visita al interior del Alcázar se suspendió y solo quedaron abiertos los jardines, de forma gratuita, por la incompatibilidad de completar el recorrido turístico mientras había obras en las salas galerías, Torre del Homenaje y Salón de los Mosaicos. Este cierre se prolongó hasta comienzos de noviembre de 2025, pero en enero de este año, el Alcázar volvió a cerrar por trabajos de conservación, modernización y adecuación del espectáculo nocturno.