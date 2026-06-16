Los 24.643 mutualistas de Muface en Córdoba ya pueden retirar sus medicamentos con receta electrónica en cualquier farmacia de España

Doris Millán, funcionaria del Servicio Provincial de Muface en Córdoba, y Natividad Delgado, jubilada de la Administración General del Estado, han sido este martes las primeras mutualistas en utilizar la nueva receta electrónica concertada de Muface en la provincia. Lo hicieron en una farmacia de la avenida de Almogávares de la capital, donde se ha escenificado la puesta en marcha de un sistema que permitirá a 24.643 mutualistas cordobeses retirar sus medicamentos en cualquier farmacia de España sin necesidad de presentar recetas en papel.

Con este paso, Andalucía completa la implantación del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem), culminando un proceso iniciado en 2020 y que ya da cobertura a más de 1,5 millones de beneficiarios en todo el país. La principal ventaja para los usuarios será la comodidad. A partir de ahora, los mutualistas adscritos a las entidades concertadas podrán obtener sus medicamentos simplemente presentando su tarjeta sanitaria en la farmacia. El sistema permitirá además retirar los tratamientos en cualquier oficina farmacéutica del territorio nacional, una posibilidad especialmente útil de cara al verano y a los desplazamientos vacacionales.

Puesta en marcha del nuevo sistema en una farmacia de Córdoba. / Manuel Murillo

La puesta de largo de la receta electrónica ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla; el director provincial de Muface, Luis González; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño; representantes de las aseguradoras sanitarias y profesionales del ámbito farmacéutico y médico.

"Un avance en la digitalización de los servicios públicos"

Durante el acto, López Losilla ha destacado que la medida supone "un avance en la digitalización de los servicios públicos" que facilitará la vida de miles de empleados públicos y sus familias al eliminar trámites y desplazamientos innecesarios.

Por su parte, Luis González ha explicado que la herramienta beneficiará especialmente a las personas mayores y a los mutualistas que residen en municipios alejados de la capital, además de mejorar la seguridad y la trazabilidad de las prescripciones.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, ha destacado el papel de la red de farmacias de la provincia, que se incorpora progresivamente al sistema, y ha recordado que la digitalización permitirá reducir tareas burocráticas y reforzar la atención farmacéutica. "La receta electrónica nos permite avanzar en una prestación más ágil, más segura y más eficiente, y refuerza el papel asistencial de la farmacia comunitaria", ha afirmado.

Así luce la tarjeta. / Manuel Murillo

La receta electrónica convivirá con su antecesor, el sistema de papel

La receta electrónica convivirá inicialmente con el sistema tradicional en papel, aunque desde Muface animan a los usuarios a familiarizarse con una herramienta que permitirá simplificar la gestión farmacéutica y mejorar la continuidad de los tratamientos en cualquier punto del país.

Con la incorporación de Andalucía culmina el despliegue nacional del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem), iniciado en 2020. Desde entonces se han realizado más de 2,17 millones de prescripciones y cerca de 4,9 millones de dispensaciones a través de esta herramienta.