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Educación

Más de 170 estudiantes con altas capacidades se gradúan en la cuarta edición de Hipatia-UCO

El programa de mentoría de la Universidad de Córdoba ha reunido a 175 alumnos de Secundaria y Bachillerato en talleres impartidos por personal investigador

Foto de familia con el alumnado y profesorado que acudió a la clausura de Hipatia.

Foto de familia con el alumnado y profesorado que acudió a la clausura de Hipatia. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido la clausura de la cuarta edición del programa de mentoría universitaria Hipatia-UCO, una iniciativa en la que han participado 175 estudiantes de Secundaria y Bachillerato con altas capacidades de la provincia de Córdoba.

El alumnado ha tomado parte en alguno de los 11 talleres prácticos diseñados e impartidos por personal investigador de la institución, dentro de un programa organizado conjuntamente por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba y la UCO, a través de los vicerrectorados de Igualdad, Inclusión y Justicia Social y de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad, con la colaboración del vicerrectorado de Política Científica.

De la inteligencia artificial a la arqueología

Durante esta edición, los participantes han podido profundizar en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía y la luz, el diseño industrial, el desarrollo de nuevos materiales, la arqueología o el patrimonio, entre otros temas.

Los talleres se han desarrollado desde una perspectiva práctica, con la multidisciplinariedad, la creatividad y el trabajo en equipo como ejes centrales de la experiencia formativa.

En total, el programa ha contado con la implicación de 41 mentores pertenecientes a 14 grupos de investigación y 14 departamentos distintos, que han mostrado al alumnado tanto sus líneas de trabajo como los espacios de investigación de la Universidad.

Inclusión y diversidad educativa

La directora del Área de Inclusión, Carmen Cruz Torres, fue la encargada de clausurar esta cuarta edición, poniendo el foco en la inclusión y en la atención al alumnado con altas capacidades.

Durante su intervención, defendió que el programa permite mostrar de forma cercana y práctica cómo se investiga en la Universidad desde ámbitos y metodologías muy diversas, y subrayó que no existe una única forma de aprender ni de ser brillante.

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Cruz Torres incidió en que incluir no consiste en tratar a todo el mundo igual, sino en reconocer que cada persona tiene ritmos, talentos, intereses y formas distintas de relacionarse con el aprendizaje, y señaló que las altas capacidades forman parte también de esa diversidad educativa.

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