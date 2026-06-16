Educación
Más de 170 estudiantes con altas capacidades se gradúan en la cuarta edición de Hipatia-UCO
El programa de mentoría de la Universidad de Córdoba ha reunido a 175 alumnos de Secundaria y Bachillerato en talleres impartidos por personal investigador
El salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido la clausura de la cuarta edición del programa de mentoría universitaria Hipatia-UCO, una iniciativa en la que han participado 175 estudiantes de Secundaria y Bachillerato con altas capacidades de la provincia de Córdoba.
El alumnado ha tomado parte en alguno de los 11 talleres prácticos diseñados e impartidos por personal investigador de la institución, dentro de un programa organizado conjuntamente por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba y la UCO, a través de los vicerrectorados de Igualdad, Inclusión y Justicia Social y de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad, con la colaboración del vicerrectorado de Política Científica.
De la inteligencia artificial a la arqueología
Durante esta edición, los participantes han podido profundizar en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía y la luz, el diseño industrial, el desarrollo de nuevos materiales, la arqueología o el patrimonio, entre otros temas.
Los talleres se han desarrollado desde una perspectiva práctica, con la multidisciplinariedad, la creatividad y el trabajo en equipo como ejes centrales de la experiencia formativa.
En total, el programa ha contado con la implicación de 41 mentores pertenecientes a 14 grupos de investigación y 14 departamentos distintos, que han mostrado al alumnado tanto sus líneas de trabajo como los espacios de investigación de la Universidad.
Inclusión y diversidad educativa
La directora del Área de Inclusión, Carmen Cruz Torres, fue la encargada de clausurar esta cuarta edición, poniendo el foco en la inclusión y en la atención al alumnado con altas capacidades.
Durante su intervención, defendió que el programa permite mostrar de forma cercana y práctica cómo se investiga en la Universidad desde ámbitos y metodologías muy diversas, y subrayó que no existe una única forma de aprender ni de ser brillante.
Cruz Torres incidió en que incluir no consiste en tratar a todo el mundo igual, sino en reconocer que cada persona tiene ritmos, talentos, intereses y formas distintas de relacionarse con el aprendizaje, y señaló que las altas capacidades forman parte también de esa diversidad educativa.
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