Víctor Díaz, Lourdes Arroyo y Antonio Orti aspiran a liderar el Colegio de Arquitectos de Córdoba

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (Coaco) celebrará este miércoles, 17 de junio, elecciones a cargos colegiales, un proceso que incluye la designación de un nuevo decano para la institución, que se decidirá entre Víctor Manuel Díaz, Lourdes Arroyo y Antonio Orti. Estos profesionales han presentado sus candidaturas para relevar a Juan Eusebio Benito, quien cesa como decano al concluir su segundo mandato.

Además, los arquitectos colegiados podrán elegir a un tesorero, a un secretario y a dos vocales que compondrán la junta de gobierno, según informa el colegio. La mesa electoral abrirá de 10.00 a 17 horas en la sede colegial, ubicada en la avenida del Gran Capitán. En este proceso, que se celebra cada cuatro años, también serán elegidos tres representantes del Coaco en la asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa) y un representante en la comisión de deontología y recursos del Cacoa.

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. / SÁNCHEZ MORENO

Víctor Manuel Díaz plantea una línea continuista

"Nos presentamos para continuar la labor que hemos emprendido", explica Víctor Manuel Díaz, quien ha ejercido durante ocho años como secretario de la institución. Junto a otras líneas de actuación, destaca las relaciones con administraciones públicas y con otros colegios profesionales, y el reto de potenciar la colaboración con la Universidad y con otros organismos, con objeto de trabajar en los asuntos de interés para los colegiados.

Además, este equipo espera potenciar la relación con arquitectos colegiados que desarrollan su actividad en la Administración y en otras localidades de la provincia. Víctor Manuel Díaz subraya la necesidad de defender la profesión y de "llevar a la calle la labor fundamental que desarrollamos los arquitectos".

Lourdes Arroyo espera "dar un nuevo aire" a la institución

En caso de resultar elegida el próximo 17 de junio, Lourdes Arroyo se convertirá en la primera decana del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Entre otros hitos de su trayectoria, cabe recordar su etapa al frente del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba y también ha sido vocal del colegio durante cinco años. Aspira a incrementar la presencia de los arquitectos en la sociedad cordobesa, porque considera "fundamental" que se tenga en cuenta la visión de estos profesionales "en muchísimos ámbitos de la ciudad".

Por otra parte, afirma que en estos momentos existe "una carencia importante en el asesoramiento" de los arquitectos para el desarrollo de su actividad empresarial y, en tercer lugar, también alude al reto de incorporar la IA para modernizar sus instrumentos de trabajo, con la finalidad de ahorrar tiempo. Junto al resto del equipo, confía en "dar un nuevo aire" a la institución.

Antonio Orti, preocupado por la pyme y por los independientes

El arquitecto Antonio Orti destaca su preocupación por la pérdida de protagonismo de la pequeña y mediana empresa, y de los profesionales independientes. "Algo que no solamente afecta a nuestra profesión sino, de manera muy profunda e intensa, a la economía global como todos estamos observando desde hace bastante tiempo", afirma.

Admite que sus objetivos son tantos que, posiblemente, no sería realista intentar abarcarlos en un mandato. No obstante, junto al desafío ya mencionado, destaca la necesidad de acercar la institución colegial a los arquitectos colegiados. Según explica, en el colegio cordobés disfrutan de cierta cercanía, por lo que este objetivo se refiere principalmente a su representación en el consejo andaluz y en el consejo superior.

Antonio Orti ha desempeñado su actividad profesional, fundamentalmente, en un estudio propio, pero sus comienzos también estuvieron ligados al Ayuntamiento de Córdoba antes de que existiese la Gerencia Municipal de Urbanismo.

11 candidatos a diferentes cargos

El Colegio de Arquitectos impulsó el proceso electoral en el pasado mes de abril, determinando que podrán votar los colegiados inscritos en el censo a fecha de 30 de marzo de 2026. También se presentaron y se proclamaron los candidatos, y se estableció el 12 de junio como fecha límite para solicitar el voto por correo. La toma de posesión de los cargos electos tendrá lugar el miércoles 24 de junio en la sede de esta entidad.

La normativa electoral del colegio establece que la duración del mandato de los cargos es de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por un solo mandato consecutivo. La mesa electoral estará integrada por el decano actual, Juan Eusebio Benito, y dos escrutadores elegidos entre los electores, así como otros tantos suplentes y un secretario. En total, el proceso cuenta con 11 candidatos a distintos cargos y la votación es de listas abiertas.