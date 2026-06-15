La Universidad de Córdoba estrenará cuatro nuevos másteres en música, turismo, gestión pública e ingeniería civil

La Universidad de Córdoba ampliará su catálogo de posgrado el próximo curso con cuatro nuevas titulaciones oficiales en áreas tan diversas como la música, el turismo, la administración pública y la ingeniería civil. La oferta para 2026-2027 incorporará estos estudios a partir del próximo curso académico, mientras que el plazo de solicitud de plazas se abrirá el 17 de junio a través del Distrito Único Andaluz.

Nuevos másteres de la Universidad de Córdoba

Entre las principales novedades figura el nuevo Máster Universitario en Música (Investigación/Interpretación), que supondrá el desembarco de estos estudios en la oferta oficial de la UCO. El programa se impartirá en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y contará con dos itinerarios diferenciados, uno orientado a la investigación y otro centrado en la interpretación musical.

Rectorado, sede de la UCO. / Sánchez Moreno

La universidad también sumará un Máster Universitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, desarrollado junto a la Universidad de Málaga y enfocado a la formación de directivos y responsables de establecimientos turísticos. El título abordará cuestiones relacionadas con la transformación digital, la sostenibilidad, la gestión empresarial y la experiencia de cliente en uno de los sectores con mayor peso económico en Andalucía.

La tercera incorporación será el Máster Universitario en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas, diseñado para especializar a profesionales vinculados a la gestión pública, la gobernanza y la elaboración de políticas públicas. El programa incluirá contenidos relacionados con la innovación administrativa, la planificación estratégica y la modernización institucional.

La nueva oferta se completa con el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, una titulación habilitante que permitirá acceder a una profesión regulada y que reforzará la formación impartida en la Escuela Politécnica Superior de Belmez.

La UCO supera el medio centenar de másteres oficiales

Con estas incorporaciones, la Universidad de Córdoba supera el medio centenar de másteres oficiales, entre los que se incluyen programas habilitantes, titulaciones interuniversitarias y dobles títulos internacionales.

Los estudiantes que accedan a estos estudios podrán acogerse además a la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula durante el grado en los dos cursos anteriores, una medida impulsada por la Junta de Andalucía para facilitar el acceso a los estudios de posgrado en las universidades públicas.

Calendario de admisión y adjudicaciones

El calendario de admisión arrancará el 17 de junio y permanecerá abierto hasta el día 26. La primera adjudicación de plazas está prevista para el 22 de julio y el plazo de matrícula, reserva de plaza o confirmación en lista de espera permanecerá abierto del 23 al 27 de julio. La segunda adjudicación tendrá lugar el 14 de septiembre, con matrícula del 15 al 17 de septiembre.