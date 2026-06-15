La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva campaña de socios del Córdoba CF, el futuro de los antiguos cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, y la apertura de la playa de interior de La Breña centran algunos de los contenidos más destacados de la actualidad cordobesa de este lunes
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La nueva campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-27, con un innovador plan de fidelización para premiar la asistencia al estadio, abre nuestro boletín de este lunes, 15 de junio. También informamos de la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de descartar cualquier puja por los históricos cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, al considerar que no participará en una subasta por estos inmuebles. Además, nos desplazamos hasta Almodóvar del Río, donde la playa de interior de La Breña ha abierto al público con bandera azul y un embalse que supera el 83% de su capacidad.
- El Córdoba CF amplía El Arcángel, endurece las normas en la grada de animación y sube ligeramente precios en su campaña de abonados
- El Ayuntamiento descarta pujar por los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia: "No vamos a entrar en una subasta"
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
Además, destacamos estas otras noticias:
Sucesos y Tribunales
- Tres detenidos en Almodóvar del Río por traficar junto a un colegio con cocaína, metanfetamina, marihuana y hachís
- La Guardia Civil investiga disparos de armas de fuego en Puente Genil y prevé detenciones en breve
- Incendian el aparato de climatización de la vivienda de su víctima en Córdoba y se enfrentan a 16 años de cárcel
Córdoba ciudad
- Ruiz Madruga admite que el nuevo retraso en las obras de La Viñuela se debe al impago de facturas por parte del Ayuntamiento
- ELECCIONES | Víctor Díaz, Lourdes Arroyo y Antonio Orti aspiran a liderar el Colegio de Arquitectos de Córdoba
- MUNDIAL 2026 | Antonio Molina, un cordobés en el Mundial de Estados Unidos con la selección de Suiza
- REPORTAJE | María José Ruiz: "La Conferencia Episcopal no me dio ninguna indicación para pintar el retrato del Papa, he tenido plena libertad"
Provincia
- Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026: 48 equipos competirán en Añora del 3 al 5 de julio
- Junta y Diputación destinan 13,6 millones al coste de materiales para el Programa de Fomento del Empleo Agrario
Córdoba CF
- El Córdoba CF lanza su campaña de socios 2026-2027: precios, fechas, ventajas y un innovador plan de fidelización
- Monterrubio anuncia «fichajes cerrados», cierra la puerta a Isma Ruiz y Fuentes y fija el objetivo del nuevo proyecto
- Así juega Juan Gutiérrez, el central llamado a dar un salto de nivel en la zaga del Córdoba CF
Internacional
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- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso
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