La nueva campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-27, con un innovador plan de fidelización para premiar la asistencia al estadio, abre nuestro boletín de este lunes, 15 de junio. También informamos de la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de descartar cualquier puja por los históricos cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, al considerar que no participará en una subasta por estos inmuebles. Además, nos desplazamos hasta Almodóvar del Río, donde la playa de interior de La Breña ha abierto al público con bandera azul y un embalse que supera el 83% de su capacidad.

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