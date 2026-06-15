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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La nueva campaña de socios del Córdoba CF, el futuro de los antiguos cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, y la apertura de la playa de interior de La Breña centran algunos de los contenidos más destacados de la actualidad cordobesa de este lunes

Antonio Fernández Monterrubio, en la presentación de la campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-2027.

Antonio Fernández Monterrubio, en la presentación de la campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-2027. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

La nueva campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2026-27, con un innovador plan de fidelización para premiar la asistencia al estadio, abre nuestro boletín de este lunes, 15 de junio. También informamos de la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de descartar cualquier puja por los históricos cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, al considerar que no participará en una subasta por estos inmuebles. Además, nos desplazamos hasta Almodóvar del Río, donde la playa de interior de La Breña ha abierto al público con bandera azul y un embalse que supera el 83% de su capacidad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Sucesos y Tribunales

Córdoba ciudad

Provincia

Córdoba CF

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