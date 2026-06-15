Con la llegada del verano toca vigilar los montes ante los posibles incendios. La gran mayoría de parcelaciones de Córdoba cuentan con planes de autoprotección contra el fuego, cruciales para estos meses. Por otro lado, la FP es cada vez una opción más popular para quienes quieren mejorar nota tras no lograr entrar en la carrera deseada. Analizamos los grados superiores más populares, que son sobre todo de la rama sanitaria. Por último, hablamos con María José Ruiz, la cordobesa que hizo el retrato para León XIV y que declara: "La Conferencia Episcopal me dio plena libertad para pintar al Papa".

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