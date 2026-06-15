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La actualidad del lunes 15 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los planes de autoprotección contra incendios de las urbanizaciones de Córdoba, las FPs más populares para quienes no han podido entrar en la carrera deseada y una entrevista con la cordobesa que pintó el cuadro del Papa, principales temas para arrancar la semana

Incendio forestal junto al Castillo de la Albaida en julio del año pasado.

Incendio forestal junto al Castillo de la Albaida en julio del año pasado. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Con la llegada del verano toca vigilar los montes ante los posibles incendios. La gran mayoría de parcelaciones de Córdoba cuentan con planes de autoprotección contra el fuego, cruciales para estos meses. Por otro lado, la FP es cada vez una opción más popular para quienes quieren mejorar nota tras no lograr entrar en la carrera deseada. Analizamos los grados superiores más populares, que son sobre todo de la rama sanitaria. Por último, hablamos con María José Ruiz, la cordobesa que hizo el retrato para León XIV y que declara: "La Conferencia Episcopal me dio plena libertad para pintar al Papa".

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