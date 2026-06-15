Ruiz Madruga admite que el nuevo retraso en las obras de La Viñuela se debe al impago de facturas por parte del Ayuntamiento de Córdoba

El concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha justificado el segundo retraso en la obra de La Viñuela por un mes más, y ha confiado en que en esta ocasión la obra esté concluida para el 31 de julio. El edil del Partido Popular ha admitido que el motivo para que se tenga que dar una nueva prórroga a las obras de construcción de una plataforma única en la avenida de la Viñuela ha sido de nuevo el retraso en el pago de facturas debido a la nueva plataforma de contabilidad municipal. "Algunas facturas han quedado en el limbo a la hora del trasvase de datos", ha explicado Ruiz Madruga reconociendo que el nuevo retraso es culpa imputable al Ayuntamiento, aunque restando importancia porque han sido dos meses.

Debían haber terminado en marzo

Las obras de La Viñuela comenzaron en septiembre y debían haber concluido en marzo. Precisamente esta mañana el PSOE había denunciado este segundo retraso y exigido al alcalde, José María Bellido, transparencia sobre los verdaderos motivos que están detrás de esta nueva parálisis. El concejal socialista del Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha recordado que esta es la segunda vez que se retrasa esta actuación: "Exigimos al alcalde que cuente la verdad con total transparencia", ha indicado Romero para recordar las molestias que están sufriendo tanto los vecinos como los comerciantes de la zona.

Obras de la avenida de la Viñuela. / A. J. González

Retraso en el pago a proveedores

En esta línea, desde el PSOE se ha apuntado que el verdadero motivo por el que se está retrasando la actuación es "la mala gestión económica de Bellido y la falta de pagos y retraso del pago a los proveedores", que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas de la ciudad que no pueden esperar a que el Consistorio les pague las facturas. "Nos preocupa muchísimo la situación a la que el PP está llevando al Ayuntamiento", ha asegurado el edil recordando que el equipo de gobierno ha incumplido con el promedio medio de pago a proveedores desde el inicio del mandato. "Este no es un caso aislado y genera incertidumbre y desconfianza", ha añadido.

Por último, ha recordado que también se van a producir recortes en las inversiones por el plan de ajuste económico y financiero que ha tenido que aprobar el Ayuntamiento para regresar a la senda fiscal y que eso también afectará a la actividad de esas pequeñas y medianas empresas de la ciudad, y por ende al empleo. "El modelo de Bellido está completamente agotado, no tiene ni modelo ni capacidad de gestión", ha concluido diciendo Romero.