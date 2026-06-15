El presidente de la Gerencia de Urbanismo destaca el avance dado por la parcelación de Maravillas del Aeropuerto para su regularización

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha dado luz verde este lunes al documento inicial estratégico del plan especial de adecuación ambiental y territorial de Maravillas del Aeropuerto, o dicho de otro modo, ha aprobado el plan que permitirá a esta parcelación ubicada en Córdoba contar con todos los servicios básicos. Se trata de un paso administrativo crucial, aunque a esta parcelación aun le queda un largo camino por delante. De este modo, necesita una red de acometida para el saneamiento y el agua, aunque ya dispone de conducciones.

Miguel Ángel Torrico, presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha expresado hoy su satisfacción por este paso dado por la urbanización Maravillas del Aeropuerto, que se suma a otros proyectos en urbanizaciones de la capital cordobesa como Cuevas de Altázar, la urbanización El Sol, el Alamillo o La Perla, para las que también ha aprobado recientemente la Gerencia de Urbanismo sus respectivos planes.

Urbanización las Maravillas del Aeropuerto. / AJ González / COR

Esta parcelación se ha unido al camino emprendido por otras parcelaciones de la ciudad a través del artículo 175 de la LISTA para conseguir los servicios básicos como La Perla I y La Perla II, Aljarafe o Campiñuela Baja Sur, entre otras.

Procesos complejos pero con una meta

"Todo esto da una idea de que, aunque son procesos muy complejos, muy complicados, porque interviene mucho informe sectorial y muchos requerimientos de todo tipo, urbanístico, de Hacienda, ambiental, de suministros, a pesar de toda esa complejidad que evidentemente tienen los procesos de regularización de parcelación, hoy traemos como muestra un botón más", ha puesto en valor el edil del PP. "Con esta urbanización de Maravillas del Aeropuerto vamos siguiendo en la línea de mejorar también las parcelaciones de Córdoba y hacerlas cumplir con la legalidad de tal forma que estos vecinos pasen a ser propietarios con todos los derechos los cordobeses de esa vivienda", ha concluido diciendo el responsable de Urbanismo.