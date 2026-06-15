La Policía Científica devuelve al Cabildo los restos analizados tras el incendio de la Mezquita Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido la visita del equipo de la Policía Científica y Policía Judicial, encargados de la investigación del incendio acaecido en el recinto el pasado 8 de agosto. La delegación policial, que ha estado acompañada por la secretaria de la Comisaría, ha acudido al monumento para proceder a la devolución oficial de los restos arqueológicos y materiales que fueron retirados en su día para su análisis.

Tras el incidente del pasado verano, los especialistas de la Policía Científica recogieron diversas muestras del lugar de los hechos con el objetivo de llevar a cabo los estudios técnicos e informes periciales pertinentes. Una vez concluidas estas labores de investigación en los laboratorios policiales, los restos han sido devueltos a la custodia de la institución capitular.

Durante el encuentro, los representantes del Cabildo Catedral han querido trasladar en persona su más sincero y profundo agradecimiento a los agentes. La institución ha puesto en valor no solo la rápida y eficaz intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el momento del suceso, sino también la meticulosidad, el rigor y la sensibilidad demostrada durante todos los meses de trabajo de investigación posterior.

El Cabildo Catedral reitera su compromiso inquebrantable con la preservación y seguridad del inmenso legado histórico, artístico y espiritual que custodia, destacando que la estrecha y permanente colaboración con la Policía Nacional es un pilar fundamental para garantizar la protección del principal monumento de nuestra ciudad.