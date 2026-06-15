Oposiciones de profesorado de secundaria en Córdoba: Renfe programa cuatro trenes especiales este sábado

La empresa pública Renfe ha reforzado el servicio ferroviario que une la estación de Córdoba-Julio Anguita con el Campus de Rabanales de cara a este sábado, 20 de junio. El motivo, la celebración de las oposiciones del profesorado de secundaria, bachillerato y FP, que se celebran en este centro educativo dependiente de la Universidad de Córdoba.

Decenas de personas bajan de un tren en el Campus de Rabanales de Córdoba. / A. J. González

Cuatro trenes especiales

En concreto son cuatro los trenes especiales que circularán entre los dos apeaderos. Los trenes saldrán de Córdoba a las 06.50 y a las 07.20 horas, y regresarán desde Rabanales a las 14.10 y a las 14.40 horas. Estos servicios tienen una duración media de 7 minutos entre ambos puntos.