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Transporte público

Oposiciones de profesorado de secundaria en Córdoba: Renfe programa cuatro trenes especiales este sábado

La compañía refuerza el servicio entre la estación de Córdoba-Julio Anguita y el campus de Rabanales de cara a un examen al que se presentarán miles de personas

Varias personas bajan de un tren en el Campus de Rabanales de Córdoba.

Varias personas bajan de un tren en el Campus de Rabanales de Córdoba. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La empresa pública Renfe ha reforzado el servicio ferroviario que une la estación de Córdoba-Julio Anguita con el Campus de Rabanales de cara a este sábado, 20 de junio. El motivo, la celebración de las oposiciones del profesorado de secundaria, bachillerato y FP, que se celebran en este centro educativo dependiente de la Universidad de Córdoba.

Estación del Campus Universitario de Rabanales.Usuarios, a su entrada en uno de los trenes de Renfe.Viajeros, en uno de los servicios de proximidad de Renfe.

Decenas de personas bajan de un tren en el Campus de Rabanales de Córdoba. / A. J. González

Cuatro trenes especiales

En concreto son cuatro los trenes especiales que circularán entre los dos apeaderos. Los trenes saldrán de Córdoba a las 06.50 y a las 07.20 horas, y regresarán desde Rabanales a las 14.10 y a las 14.40 horas. Estos servicios tienen una duración media de 7 minutos entre ambos puntos.

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