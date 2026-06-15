Las obras en la avenida del Brillante de Córdoba repararán los alcorques dañados pero mantendrán los árboles

La junta de gobierno local ha adjudicado este lunes el contrato de las obras de reparación de alcorques en la avenida del Brillante a la empresa de Almodóvar del Río Urbanas Andrecor. El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha informado al término de la reunión de esta actuación que tiene un importe de 160.930 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. En concreto, el Ayuntamiento de Córdoba intervendrá en el tramo que va desde la avenida de la Arruzafa hasta la calle Poeta Paredes, cuyo acerado se encuentra en muy mal estado.

Esta actuación se suma a otras proyectadas en la zona de la avenida del Brillante, para la mejora de la iluminación y el alumbrado público.

Los árboles se mantendrán

La actuación consistirá en la reparación el pavimento de las aceras y en el arreglo de los alcorques, pero se hará respetando los árboles de gran porte que hay plantados en esta avenida de Córdoba. De hecho, han sido las raíces de esos grandes ejemplares las que han provocado el levantamiento de las losetas, que no solo han generado problemas evidentes de movilidad, sino que estaban afectando incluso al cerramiento de algunas de las viviendas del Brillante. "Esa calle llevaba años con ese problema y le vamos a poner solución", ha asegurado el edil que ha reconocido que no se trata de una actuación importante por la cuantía, pero sí por el problema que afectaba al acerado desde hace muchos años.

De este modo, la adjudicataria arreglará el acerado manteniendo los árboles para lo que tendrán que hacer los alcorques más grandes de hasta 2 metros por 2 metros para permitirles crecer sin limitaciones.