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Programación estival

Las noches de verano en Los Villares se preparan para dos eclipses y programa conciertos y rutas

El ciclo, que celebrará su 12ª edición, plantea una veintena de actividades entre junio y septiembre

Terraza exterior del camping.

Terraza exterior del camping. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La programación de la 12ª edición de Noches de Verano en Los Villares reunirá alrededor de una veintena de actividades de música, ocio y naturaleza, que se desarrollarán principalmente en el Cámping Los Villares Sierra de Córdoba y en el entorno del Centro de Recepción de Visitantes del parque.

El apartado musical incluye 16 actuaciones de artistas locales, con propuestas de solistas, dúos y bandas que se desarrollarán, en su mayoría, durante los fines de semana.

El ciclo comenzará el 20 de junio con el grupo Al Raso y continuará el 27 con The Beatleads. Durante julio y agosto se sucederán conciertos de nombres como Pedro Santiago, Pasillo 10, Robbie Rojas, 50 Grados, Abbie Glir, Vibra’Soul e Irlandalus, entre otros.

En septiembre, las últimas actuaciones correrán a cargo de Robbie Rojas, Vibra’Soul y Allegretto Events, que cerrará la programación el día 19.

Presentación del cartel Noches de Verano en Los Villares 2026 con María Luisa Rodríguez, Santiago Antón, Rafael Martínez y Valeriano Cassani.

Presentación del cartel Noches de Verano en Los Villares 2026 con María Luisa Rodríguez, Santiago Antón, Rafael Martínez y Valeriano Cassani. / CÓRDOBA

Observación del cielo y senderismo nocturno

Uno de los bloques centrales del programa serán las jornadas de senderismo nocturno y divulgación astronómica, previstas para los días 12, 13 y 14 de agosto.

Estas actividades coincidirán con la observación de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más visibles del año, y con un eclipse solar parcial que podrá apreciarse desde la provincia el día 12. Además, el 28 de agosto se espera un eclipse parcial de luna antes del amanecer.

Un ciclo ya consolidado en el verano cordobés

Durante la presentación, el delegado territorial de Sostenibilidad, Rafael Martínez, señaló que el ciclo se ha consolidado como una de las propuestas con mayor actividad de cultura y naturaleza en el verano de la provincia, destacando su continuidad y alcance.

Martínez también recordó las recientes actuaciones de mejora en el parque periurbano, con inversiones destinadas a la adecuación de senderos, zonas recreativas y equipamientos de uso público.

Gestión del espacio y mejoras en marcha

Los responsables del camping y del ciclo, entre ellos el director Valeriano Cassani y el gerente de Domus Beticae, Santiago Antón, apuntaron que el espacio continúa en proceso de mejora de sus instalaciones y servicios.

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El complejo, gestionado junto a la empresa Kampaoh, dispone de alojamientos tipo tienda y cabaña, y ha incorporado mejoras recientes en áreas como la terraza del restaurante, además de nuevos proyectos orientados a la experiencia del visitante y la gestión del entorno natural.

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