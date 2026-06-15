El Movimiento Ciudadano pide al Ayuntamiento de Córdoba que detalle qué proyectos se verán afectados por el plan económico-financiero

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha acordado reclamar al Ayuntamiento de Córdoba información detallada sobre los efectos concretos del plan económico-financiero aprobado la pasada semana en el Pleno municipal, con el objetivo de conocer qué proyectos ciudadanos y qué servicios públicos se verán afectados por los ajustes previstos para volver a la senda fiscal en 2026 y 2027.

El máximo órgano de participación reconocido por el Ayuntamiento pretende trasladar esta exigencia a los consejos de administración de las empresas municipales y al resto de órganos en los que tiene representación, donde pedirá explicaciones “consejo a consejo, empresa a empresa y área a área” sobre las actuaciones comprometidas que podrían sufrir retrasos o recortes.

El CMC quiere saber "qué se recorta"

Desde el consejo ciudadano se reclama una explicación general del impacto del plan, pero también un desglose concreto de las inversiones y compras previstas para mejorar los servicios municipales que ahora tendrían que esperar.

El CMC insiste en que no quiere “generalidades” que, a su juicio, oculten retrasos reales en actuaciones ya comprometidas e incluso anunciadas a colectivos ciudadanos. Junto a esa información, también solicita conocer cuáles serían los nuevos plazos para ejecutar esas inversiones afectadas.

Preocupación por servicios y proyectos comprometidos

El consejo teme que el impacto del plan económico-financiero resulte especialmente perjudicial en servicios que ya presentan dificultades para mantener un nivel de atención adecuado a las necesidades de la ciudad.

Entre los ejemplos que pone sobre la mesa figura Sadeco, por la posible afección a sus planes para reforzar la flota de vehículos o adquirir material necesario para su trabajo diario.

También cita, como ejemplo de proyecto que podría verse afectado, la sala de barrio de Villarrubia comprometida por el Imdeco.

Críticas a la "reprogramación" de inversiones

Según expone el CMC, el plan económico-financiero fue aprobado tras el incumplimiento en 2025 de la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y los plazos de pago a proveedores.

El órgano ciudadano asegura, a partir de la información conocida públicamente, que la aplicación del plan supondrá retraer 10 millones de euros de los organismos autónomos y otros 11 millones vinculados a deudas y obligaciones de pago que también iban a reforzar la inversión municipal.

En este contexto, el consejo cuestiona el uso del término “reprogramación” de la financiación y del calendario de inversiones previstas y considera que, en la práctica, se trata de un eufemismo para referirse a la paralización de proyectos ciudadanos por motivos financieros.