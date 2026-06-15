De Medicina Nuclear a Acondicionamiento Físico, los grados superiores que elegir en Córdoba si no te da la nota en la PAU

A veces la distancia entre acceder a la carrera soñada o quedarte fuera no la marca un suspenso, sino una décima. Un examen que salió torcido, un tema que se dejó para el final, una mala mañana. Sacar un 12,6 en vez de 12,8. Para muchos, ese «no me da» no es el final, sino un cambio de estrategia. Cada verano, cuando llegan las notas de la PAU, se repite la misma escena: jóvenes que celebran plaza y otros que, con la misma vocación intacta, tienen que buscar un rodeo. Y ese rodeo, cada vez más, pasa por la Formación Profesional.

Los sanitarios dominan

En Córdoba, centros como Ilerna o Medac detectan que cada vez más alumnos aterrizan en un grado superior con la mirada puesta en volver a intentarlo dos años después, esta vez con una media más alta y con una mochila de práctica a la espalda. Virginia Simón, directora de centros presenciales de Ilerna en Córdoba, explica que la «amplia mayoría» de los que llegan lo hacen precisamente con ese objetivo, subir nota tras una PAU donde los resultados no han sido los esperados. Y subraya que el fenómeno se nota, sobre todo, en el entorno sanitario.

Se busca FP sanitaria

La lógica es sencilla. Tras no alcanzar el objetivo en la PAU, los jóvenes eligen un grado superior de la misma rama, aunque Simón señala que mejor si está «lo más relacionado posible» con la carrera que se persigue, y exprimir esos dos años. En el caso de quienes se quedaron a las puertas de Enfermería, Simón señala como opciones habituales Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Para quienes apuntan a Medicina, aparecen nombres como Laboratorio Clínico y Biomédico o Anatomía Patológica. También se repite el mismo esquema con otras titulaciones como Dietética y Nutrición para futuros estudiantes de Fisioterapia, o Higiene Bucodental para quienes quieren llegar a Odontología. Fuera del ámbito sanitario, menciona que este camino también se está viendo en perfiles menos habituales, como Informática: «Tenemos varios alumnos» cursando Ingeniería de Software, señala.

Una joven concentrada antes de empezar el examen de Lengua Castellana en la PAU de este año en Córdoba. / A.J. González

A su juicio, el auge de esta vía como alternativa a, por ejemplo, repetir Selectividad o empezar una carrera con menor nota media y cambiarse a segundo obedece a varios factores. Por un lado, la «utilidad de la FP», que, a su juicio, se erige como una formación «muy valiosa y que aporta conocimientos útiles de cara a la carrera». Y a que, tras la última reforma, «cambiarse de un grado a otro es mucho más complicado que años atrás».

En Medac Arena, su director, Pablo Santaella, dibuja un escenario parecido, aunque matiza que el perfil mayoritario del centro es de personas que «quieren insertarse en el mundo laboral». Aun así, señala que alrededor del 40% del alumnado se presenta a Selectividad al acabar el ciclo, un porcentaje que, además, va en aumento. De nuevo, el pico está en la familia sanitaria. Santaella cita, entre los grados que más se repiten en ese plan B para volver a la universidad, Anatomía Patológica, Higiene Bucodental, Dietética, Laboratorio Clínico y Biomédico e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, usados por jóvenes que buscan acceder después a «todo tipo de carreras sanitarias».

Esa vía también se abre paso en el ámbito deportivo. Santaella apunta a Acondicionamiento Físico como «la opción más popular fuera de la rama sanitaria». A él acuden no solo quienes quieren acceder a Cafyd, también quienes buscan entrar en Fisioterapia. Y ahí encaja una de las claves que destacan los propios centros, y es que estos dos años no son solo una pasarela para subir nota, sino un periodo de aprendizaje útil, tanto por conocimientos que luego se dan en la carrera como, sobre todo, por la formación práctica. Todo con el añadido de que, en algunos casos, se pueden convalidar hasta dos asignaturas.

Una alumna de ILERNA Córdoba. / CÓRDOBA

Para Tiburcio González, orientador y profesor de instituto desde hace más de dos décadas, la FP funciona muchas veces como «una salvaguarda», es decir, una manera de no quedarse parado y, también, de acercarse a una vocación sin renunciar a ella cuando no se tiene muy claro qué hacer. González añade otro matiz menos visible en la estadística, como es el desgaste emocional que sufren aquellos que ven durante el curso que no van a llegar a la nota esperada. Habla de alumnos «muy aplicados» que durante Bachillerato se van dando cuenta de que su futuro no será el deseado y «se frustran porque saben que tienen potencial para ser, por ejemplo, un buen médico, pero no van a entrar en la carrera». En ese punto, dice, es clave «trabajar la autoestima» y abrir el mapa de salidas posibles, no como consuelo, sino como itinerarios reales.

Falta de oferta pública

El auge de esta fórmula para acceder a la carrera deseada, coinciden los profesionales, también se explica por cambios de fondo, entre los que destaca la mejora de la FP y la subida general de notas de corte. No obstante, la falta de oferta de grados públicos actúa como freno importante para muchos jóvenes. El orientador comenta que hay «falta de grados y plazas de FP pública en Córdoba», que empuja a parte del alumnado hacia la privada, «que muchas veces no se pueden permitir». González, además, advierte de otro efecto colateral, ya que cuando la oferta es corta, la demanda sube y las notas de acceso a algunos ciclos se disparan hasta acercarse a las de ciertas carreras. Por ello, pide a la Junta de Andalucía que «se ponga las pilas» y «apueste de verdad por la FP si se la cree de verdad».

Pese a estas limitaciones, ciertos grados, sobre todo del ámbito sanitario, se erigen como un salvavidas para acceder, dos años más tarde, a la carrera deseada tras unas notas de Selectividad que no han ido como se esperaba.