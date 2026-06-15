IU Córdoba abre el debate para definir su propuesta política y electoral de cara a 2027.

IU Córdoba ha aprobado por unanimidad la hoja de ruta que marcará su trabajo político durante los próximos meses, con el inicio del proceso de debate y construcción de su propuesta política y electoral para las elecciones municipales de 2027.

El coordinador local de la formación, Javier Quijada, ha señalado que esta nueva etapa se afronta con el objetivo de seguir reforzando la presencia de la organización en la ciudad y de construir una propuesta útil para la mayoría social cordobesa, conectada con los problemas y necesidades reales de los vecinos y vecinas.

Debate interno durante los próximos meses

Según ha explicado la organización, la militancia participará en un proceso de reflexión y debate que permitirá abordar desde el consenso, la participación y la responsabilidad política las principales decisiones estratégicas que marcarán el camino hacia los próximos comicios municipales.

La dirección local ha acordado además adelantar estos debates con el propósito de que durante el próximo mes de septiembre puedan quedar sustancialmente definidas cuestiones clave como la configuración del espacio político, la fórmula electoral y el proceso de construcción de la futura candidatura.

Quijada ha destacado que septiembre será un mes importante para culminar debates esenciales y definir el mejor instrumento político y electoral con el que seguir construyendo una alternativa de izquierdas en Córdoba.

Elaboración del programa hasta diciembre

De manera paralela, IU Córdoba Ciudad continuará desarrollando el proceso de elaboración programática que ya está en marcha y que se verá reforzado durante el último trimestre del año mediante encuentros y espacios de participación con asociaciones vecinales, colectivos sociales, organizaciones sindicales y ciudadanía en general.

El objetivo, según la formación, es seguir incorporando aportaciones desde la realidad social de la ciudad. Esta fase de construcción del programa municipal se prolongará hasta el mes de diciembre.

El coordinador local ha defendido que la mejor forma de construir una alternativa pasa por escuchar a quienes viven Córdoba cada día y por hacer que el proyecto nazca de la realidad de los barrios, de los centros de trabajo, de los movimientos sociales y de las personas que aspiran a una ciudad con más derechos, mejores servicios públicos y más oportunidades.

Respaldo a José Carlos Ruiz

La Coordinadora Local trasladó también de forma unánime su apoyo al concejal de Hacemos Córdoba, José Carlos Ruiz, al que ha reconocido su compromiso en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

IU ha respaldado el trabajo que Ruiz viene desarrollando tanto desde el grupo municipal como desde los movimientos sociales de la ciudad.

Objetivo: llegar a 2027 con una propuesta colectiva

Con esta hoja de ruta, IU Córdoba Ciudad da inicio a un proceso político que se prolongará durante los próximos meses y que tiene como meta llegar a 2027 con una propuesta construida colectivamente y arraigada en la realidad de Córdoba.